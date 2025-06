Presidente da cia aérea saudita diz que atrasos da Airbus são "indesculpáveis"

Por Tim Hepher

NOVA DELHI (Reuters) - O presidente da companhia aérea de baixo custo saudita flyadeal criticou a forma como a Airbus lidou com atrasos na entrega de jatos e expressou preocupações de que o problema possa envolver os aviões maiores A330neos recém-encomendados pela empresa.

O presidente-executivo da companhia, Steven Greenway, falou sobre os atrasos durante a cúpula do setor promovida pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) em Nova Délhi, apenas algumas semanas depois da companhia revelar um pedido de 10 aviões do modelo A330neo.

"Os atrasos estão se tornando indesculpáveis. Para ser franco, falta transparência, e estamos ficando agitados. De que outra forma podemos planejar? Quero dizer, agora está passando de uma piada", disse Greenway à Reuters.

Um atraso indesculpável é um termo usado em contratos de aeronaves para desencadear penalidades específicas a serem cobradas pelas companhias aéreas, mas isso é raro. Os fabricantes de jatos têm argumentado com frequência que quaisquer atrasos causados por problemas na cadeia de suprimentos são "desculpáveis", segundo fontes do setor.

Mas a Airbus enfrenta alguns problemas industriais internos, disse Greenway.

A Airbus se recusou a comentar sobre os atrasos em entregas de aeronaves de corredor único. A fabricante já havia relatado alguma melhora nas cadeias de suprimentos e disse que está trabalhando para amenizar o impacto sobre os clientes, mantendo a meta de 820 entregas este ano.

A Flyadeal também está entre as várias companhias aéreas afetadas por uma desaceleração na chegada de motores da CFM na linha de montagem da Airbus.

"Tenho dois (jatos de corredor único) parados em Toulouse no momento, que estão lá há alguns meses, e não vejo nenhuma solução à vista", disse Greenway. "Deveríamos ter recebido quatro aeronaves no primeiro semestre do ano. Recebemos apenas duas, e mesmo essas duas tiveram atrasos."

A companhia aérea irmã da saudia agora deve receber um A320neo no terceiro trimestre e três no quarto trimestre.

"Mas tenho muitas dúvidas", disse ele, acrescentando: "Não se esqueçam de que são atrasos em cima de atrasos."

A Safran, que é coproprietária da CFM com a GE Aerospace, disse em abril que a CFM havia obtido melhorias nas cadeias de suprimentos e estava pronta para recuperar um início lento em 2025.

Os comentários de Greenway refletem a crescente frustração do setor aéreo sobre os problemas generalizados de fornecimento. O executivo reconheceu que o setor aeroespacial foi atingido por um amplo êxodo de mão de obra do setor de manufatura após a Covid-19, mas acrescentou: "Acho indesculpável que estejamos aqui três, quatro anos depois e ainda não tenhamos superado esse obstáculo."

INCERTEZA DO A330NEO

A Reuters informou na semana passada que a Airbus havia alertado as companhias aéreas que um padrão de atrasos persistiria por mais três anos. As empresas de arrendamento de aeronaves citam problemas no fornecimento para o restante da década.

Greenway levantou preocupações de que problemas semelhantes poderiam se estender ao A330neo de fuselagem larga, depois que a flyadeal revelou em abril uma encomendas de 10 dos jatos de longa distância atualizados. Até o momento, não houve relatos de atrasos na entrega da aeronave.

"Nossa (primeira) aeronave deveria estar na linha de produção final em dezembro do próximo ano. Não sei se vamos ver isso ou não", disse ele.

A Airbus disse que não registrou nenhum atraso no A330neo.

As companhias aéreas dizem que os atrasos atrapalham decisões que devem ser tomadas com bastante antecedência, como o treinamento de pilotos e tripulantes e o planejamento de rotas.

"Não é possível planejar... Se considerarmos os aviões maiores, estou assumindo que haverá um atraso. Estou tendo que sair e trabalhar com operadores de 'wet-lease' para preencher essa lacuna", disse Greenway, referindo-se ao aluguel de aviões com tripulações.

A companhia aérea de baixo custo das Filipinas, Cebu Pacific, disse na semana passada que alugaria dois A320 com tripulação para a flyadeal durante sua baixa temporada entre julho e agosto, um período movimentado para a companhia aérea saudita.