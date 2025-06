Preços de alumínio e aço nos EUA sobem com novas tarifas de Trump

Por Eric Onstad e Hyunjoo Jin e Hongmei Li

LONDRES/SEUL/CINGAPURA (Reuters) - Os preços do aço e do alumínio nos Estados Unidos subiam nesta segunda-feira, enquanto as ações de siderúrgicas estrangeiras caíam depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que dobrará as tarifas sobre as importações dos dois metais para 50%.

Trump anunciou na sexta-feira as novas taxas sobre aço e alumínio, que entrarão em vigor em 4 de junho, intensificando uma guerra comercial global poucas horas depois de acusar a China de violar um acordo com os EUA para reduzir mutuamente as tarifas e as restrições comerciais para minerais essenciais.

Os EUA são o maior importador de aço do mundo, excluindo a União Europeia, com um total de 26,2 milhões de toneladas de aço importadas em 2024, de acordo com o Departamento de Comércio.

Embora alguns especialistas do setor tenham questionado se as tarifas serão implementadas conforme declarado, à luz das reversões anteriores de Trump, eles disseram que a incerteza e o aumento dos preços dos metais prejudicarão a atividade industrial.

"É provável que os preços mais altos pesem ainda mais sobre a demanda de aço do setor industrial dos EUA, que já esperamos que se contraia neste ano", disse o analista Eoin Dinsmore, do Goldman Sachs.

O preço para os consumidores que compram alumínio no mercado físico nos EUA < AUPc1> saltava 54%, enquanto o aço em bobina laminada subia 5%.

Os EUA são responsáveis por cerca de 20% das exportações europeias de aço fora da UE, de acordo com a associação siderúrgica da Alemanha.

Analistas estavam céticos quanto ao fato de que a força total das tarifas, conforme anunciado na sexta-feira, entraria em vigor.

"Acho que o resultado final será muito menor do que o inicialmente projetado, especialmente em relação à sua duração", disse Chelsea Ye, analista sênior da empresa de pesquisa McCloskey.

Enquanto isso, a mudança nas tarifas foi comemorada por produtores de alumínio dos EUA, que disseram que a medida interromperá uma "inundação" de importações.

"Há décadas, os produtores estrangeiros subsidiados têm esvaziado a fabricação doméstica de alumínio", disse Mark Duffy, presidente da Associação de Alumínio Primário dos EUA.

As ações das siderúrgicas norte-americanas subiam nas negociações pré-abertura, com a Nucor, a Cleveland-Cliffs e a Steel Dynamics ganhando entre 14% e 26%.