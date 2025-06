Possíveis duelos entre clubes do mesmo país marcam as oitavas da Sul-Americana

Eventuais confrontos entre clubes do mesmo país são os destaques da fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana, depois do sorteio realizado nesta segunda-feira (2), na cidade paraguaia de Luque, no Paraguai.

Oito equipes já classificadas para as oitavas aguardam seus adversários. Após a fase de grupos, os times que terminaram em segundo na Sul-Americana terão que passar por um playoff contra os terceiros colocados da mesma fase da Libertadores.

O chaveamento sugere duelos entre clubes do mesmo país, como pode acontecer com o Fluminense, que espera quem avançar entre América de Cali (COL) e Bahia; ou o argentino Lanús, que vai enfrentar o vencedor de Central Córdoba (ARG) e Cerro Largo (URU).

O equatoriano Mushuc Runa, já classificado e surpresa desta edição do torneio, poderá enfrentar o bicampeão Independiente del Valle (EQU), que no playoff enfrentará o Vasco.

Os demais brasileiros na competição terão que passar pelo mata-mata prévio às oitavas.

O Grêmio irá enfrentar o Alianza Lima do Peru, para depois pegar a Universidad Católica do Equador, enquanto o Atlético-MG decide com o Bucaramanga da Colômbia quem será o adversário do Godoy Cruz da Argentina.

-- Chaves das oitavas de fina da Copa Sul-Americana 2025:

Universidad Católica (EQU) x (Vencedor de Alianza Lima (PER) x Grêmio (BRA))

Independiente (ARG) x (vencedor de Universidad de Chile (CHI) x Guaraní (PAR))

Lanús (ARG) x (vencedor de Central Córdoba (ARG) x Cerro Largo (URU))

Fluminense (BRA) x (vencedor de Bahia (BRA) x América de Cali (COL))

Cienciano (PER) x (vencedor de Bolívar (BOL) x Palestino (CHI))

Godoy Cruz (ARG) x (vencedor de Bucaramanga (COL) x Atlético-MG (BRA))

Mushuc Runa (EQU) x (vencedor de Independiente del Valle (EQU) x Vasco (BRA))

Huracán (ARG) x (vencedor de San Antonio (BOL) x Once Caldas (COL))

