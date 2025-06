PM faz apreensão recorde de 6,5 toneladas de droga em lancha blindada no AM

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Militar do Amazonas fez a apreensão de 6,5 toneladas de droga, entre cocaína e maconha skunk, a maior da história do estado. A droga foi localizada em uma lancha blindada na noite de domingo (1º), no rio Solimões, perto ao município de Manacapuru, a cerca de 68 quilômetros de Manaus.

O que aconteceu

Além das drogas, os agentes apreenderam sete fuzis calibres 7,62 e .223. Também foram encontradas uma metralhadora calibre 50, outra metralhadora 7,62, uma lancha blindada, 5.698 munições de vários calibres, 102 carregadores, um lançador de granadas, dois celulares e quantia de R$ 2,5 mil em espécie.

Denúncia anônima e levantamento de inteligência levaram às autoridades até a embarcação com as drogas. Os agentes disseram que foram alvos de disparos dos ocupantes da lancha após aproximação, sendo foi necessário revidar.

Confronto entre a polícia e os suspeitos durou entre 30 a 40 minutos, disse a PM. A operação teve o apoio da FICCO/AM (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas), da Polícia Federal, e da Polícia Nacional do Peru.

Estava bem escuro. Depois do tiroteio, eles acabaram atracando em um barranco. Quando as equipes chegaram, só tinham dois homens, que tinham sido alvejados.

Coronel Alysson Lima, comandante do Comando de Policiamento Especializado

Os dois suspeitos baleados morreram. Os nomes deles não foram divulgados pelas autoridades. Ninguém foi preso e nenhum policial ficou ferido na ocorrência.

Divisão da droga e lancha blindada

Comandante da PM-AM disse que toda a apreensão representa R$ 270 milhões de prejuízo ao crime organizado. A investigação ainda está em andamento, mas a polícia afirmou que uma apuração inicial feita pelas autoridades indicou que a droga vinha da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, uma rota tradicional de escoamento do tráfico na região sul-americana.

Drogas seriam divididas entre facções criminosas que atuam no Amazonas. A outra parte da carga iria para o Pará e, depois, seria distribuída em grandes cidades do Brasil e portos para a exportação.

Criminosos usaram lancha blindada, de facção criminosa, com alta performance. A embarcação é equipada com seis motores de grande potência e foi modificada para navegar em rios de difícil acesso. Segundo nota da FICCO/AM, embarcações como a apreendida são "projetadas especificamente para o narcotráfico, com foco na velocidade, manobrabilidade e evasão de ações policiais, [sendo] frequentemente operadas por indivíduos armados."