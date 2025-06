PF apreende no Solimões superlancha de facções do crime com 6 toneladas de drogas e armas

Uma força-tarefa da Polícia Federal e outros grupos de combate ao crime organizado apreendeu uma lancha de alta performance e grande porte com seis toneladas de drogas, armas de grosso calibre e munições. A ação ocorreu neste domingo, 1, quando os agentes interceptaram a embarcação de seis motores no rio Solimões, nas proximidades de Manacapuru, no Amazonas.

O entorpecente confiscado tem origem na tríplice fronteira com a Colômbia e o Peru, rota de escoamento do tráfico para toda a América do Sul e Europa.

Segundo a PF, as investigações indicam que o carregamento seria destinado a facções com atuação estruturada no Amazonas.

Parte da carga seria levada para o Pará e, de lá, até grandes centros urbanos e portos usados para exportação a países europeus.

A operação que resultou na grande apreensão foi conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (Ficco/AM), da qual a PF faz parte. A lancha é adaptada para esse tipo de transporte, equipada com motores de alta potência.

Segundo a PF, essas embarcações não são convencionais. Elas são projetadas especificamente para o narcotráfico, com foco na velocidade para manobras arrojadas e fuga de ações policiais, operadas por faccionados fortemente armados.

Segundo a PF, a apreensão evidencia o "grau de sofisticação logística e tecnológica dessas organizações criminosas que operam com estrutura armada e recursos financeiros".

Os federais informaram que, para fazer frente ao avanço das facções, estão fortalecendo atuação conjunta com outras unidades de segurança, inteligência integrada e presença constante em áreas estratégicas da Amazônia - o Ficco é composto por agentes da PF, Polícia Rodoviária Federal, Receita, Secretaria de Estado da Segurança Pública, Polícias Civil e Militar, Secretaria-Executiva de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social.