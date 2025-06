Padre critica capela católica embaixo de Buda gigante: 'Salada mista na fé'

O padre Fabio Chagas, da paróquia São João Paulo 2º, de Linhares (ES), criticou a capela católica construída próxima ao Buda gigante de Ibiraçu (ES) nas margens da BR-101, no norte capixaba. A capela foi construída em 2022 em projeto do Mosteiro Zen Budista com a igreja católica local.

O que aconteceu

O pároco, seguido por 139 mil contas no Instagram, havia sido questionado se católicos poderiam visitar o Buda. O grande monumento é um dos principais pontos turísticos capixaba e é considerado o segundo maior Buda do mundo.

Na legenda da publicação, ele disse que respeita, mas "salada mista na fé não dá": "Pronto falei! Pra mim é inadmissível Nossa Senhora aos pés de Buda, só isso! Mas reafirmo aqui todo meu respeito às demais religiões, só penso que salada mista na fé não dá".

A pergunta cita "estátua gigante" sem citar o Buda. O padre então começa a responder: "Vocês já sabem qual que é, né, gente? Meu, povo, olha só, eu respeito imensamente as demais formas de cultos, religiões, por mais claro, eu sou cristão. Por isso eu penso que cada um tem que viver e a fé naquilo que crê. Então eu não vou entrar nessa polêmica aqui não, tá, por mais que eu nunca fui e nem pretendo ir".

O padre Fabio cita ainda que fica triste por saber que há a imagem de Nossa Senhora — representação de Maria, mãe de Jesus —, próxima ao Buda: "Agora o que mais me entristece é aquela capelinha, Nossa Senhora aos pés do Buda, isso é o que mais me entristece, esse sincretismo religioso penso que não deveria existir, não concordo muito com isso", criticou.