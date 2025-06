Médico: Patente de Ozempic deve cair em 2026; espera-se que chegue ao SUS

A patente de medicamentos como Ozempic e Wegovy, ambos à base de semaglutida e usados para tratar, respectivamente, diabetes tipo 2 e obesidade, deve cair em 2026 e a expectativa é que, com isso, estejam disponíveis na rede SUS (Sistema Único de Saúde), afirmou hoje o endocrinologista e nutrólogo Lucas Costa durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

A patente dessa medicação que estamos falando [Ozempic e WeGovy] cai em 2026. Então, existe a perspectiva de que, com a quebra da patente, isso possa se ampliar em termos populacionais. Há, inclusive, alguns governantes que têm buscado viabilizar para a população e acredito que, com a quebra da patente, isso será possível [através do SUS]. Lucas Costa, endocrinologista e nutrólogo

O Ozempic foi aprovado em vários países para melhorar os níveis de glicose no sangue em adultos com diabetes tipo 2. Com o controle eficaz dos níveis de glicose no sangue, o medicamento visa reduzir o risco de complicações graves, como doenças cardíacas.

Já o Wegovy é usado em conjunto com dieta e exercícios para pessoas com IMC (índice de massa corporal) igual ou superior a 30. Ou igual, ou superior a 27, porém com outras condições, como pressão alta.

Os dois medicamentos são fabricados pela mesma empresa farmacêutica, a Novo Nordisk, que anunciou hoje a redução de até 20% nos preços. A medida adotada pela empresa visa o combate à falsificação e o comércio de produtos irregulares.

Ao Canal UOL, o médico se disse surpreso com a redução dos preços.

Fomos surpreendidos com essa notícia muito positiva, uma diminuição de até 20% no custo dessas medicações. É uma redução bastante expressiva, visto que essa família de medicações é moderna, efetiva. Entretanto, tem um grande impeditivo para boa parte da população, que é o alto custo. Lembrando que mais da metade da população brasileira está acima do peso.

Então, todas as medidas que ampliem o acesso —obviamente para aqueles que precisam, com acompanhamento médico— são muito bem-vindas. Lucas Costa, endocrinologista e nutrólogo

Qual é o novo preço?

A Novo Nordisk divulgou valores dentro do programa de suporte ao paciente. Nele, os preços são mais baixos do que para quem não é cadastrado. Confira os preços por caixa:

Ozempic dose dupla (com 0,25mg e 0,5mg na mesma caixa): R$ 963 no e-commerce e R$ 1.063 nas lojas físicas

Wegovy 0,25mg: R$ 825 no e-commerce e R$ 925 nas lojas físicas

Wegovy 0,5mg: R$ 963 no e-commerce e R$ 1.063 nas lojas físicas

Wegovy e Ozempic 1mg: R$ 999 no e-commerce e R$ 1.099 nas lojas físicas

Wegovy 1,7mg: R$ 1.399 no e-commerce e R$ 1.499 nas lojas físicas

Wegovy 2,4mg: R$ 1.699 no e-commerce e R$ 1.799 nas lojas físicas.

Efeitos colaterais do WeGovy e Ozempic

Os efeitos colaterais mais comuns ao utilizar o WeGovy são náuseas e vômitos. Entretanto, outros efeitos colaterais graves também são possíveis devido ao impacto do medicamento em todo o corpo. Tumores e câncer de tireoide foram detectados como um risco em estudos com animais, mas raramente são vistos na literatura científica humana.

Já no caso do Ozempic, as principais queixas são gastrointestinais

Náuseas acompanhadas ou não por vômitos;

Diarreia ou constipação;

Dor abdominal e gases;

Como a pessoa come menos, é normal ter fadiga e tonturas.

Reações incomuns são:

Pulso acelerado;

Alergias (erupções cutâneas);

Cálculo biliar; Depressão;

Hematomas pela injeção;

Lesão nos vasos sanguíneos da retina (retinopatia diabética);

Problemas nos rins.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: