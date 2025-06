Vai baixar: Ozempic e Wegovy terão redução de preço a partir de hoje

A farmacêutica Novo Nordisk anunciou a redução de preços dos medicamentos Ozempic e Wegovy no Brasil, ambos à base de semaglutida e usados para tratar, respectivamente, diabetes tipo 2 e obesidade.

O que aconteceu

Medida busca ampliar acesso aos remédios. Com preços atuais que ultrapassam R$ 1.000, versões dos medicamentos estarão abaixo disso e com valores diferentes para lojas físicas e e-commerce. O preço também varia conforme a dosagem.

Empresa fala em combater produtos irregulares. Segundo a farmacêutica, o objetivo também é "conter o uso crescente de alternativas irregulares, falsificadas e manipuladas, que representam riscos à saúde dos pacientes". No ano passado, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu um aviso sobre a falsificação de Ozempic após canetas de insulina terem sido readesivadas e reaproveitadas com rótulos do medicamento.

Novos preços começam a valer hoje. Os dois remédios serão vendidos com novo preço sugerido nas principais plataformas de e-commerce de grandes redes de farmácias do país e nas lojas físicas.

Qual o novo preço?

A Novo Nordisk divulgou valores dentro do programa de suporte ao paciente. Nele, os preços são mais baixos do que para quem não é cadastrado. Confira os preços por caixa:

Ozempic dose dupla (com 0,25mg e 0,5mg na mesma caixa): R$ 963 no e-commerce e R$ 1.063 nas lojas físicas

R$ 963 no e-commerce e R$ 1.063 nas lojas físicas Wegovy 0,25mg: R$ 825 no e-commerce e R$ 925 nas lojas físicas

R$ 825 no e-commerce e R$ 925 nas lojas físicas Wegovy 0,5mg: R$ 963 no e-commerce e R$ 1.063 nas lojas físicas

R$ 963 no e-commerce e R$ 1.063 nas lojas físicas Wegovy e Ozempic 1mg : R$ 999 no e-commerce e R$ 1.099 nas lojas físicas

R$ 999 no e-commerce e R$ 1.099 nas lojas físicas Wegovy 1,7mg: R$ 1.399 no e-commerce e R$ 1.499 nas lojas físicas

R$ 1.399 no e-commerce e R$ 1.499 nas lojas físicas Wegovy 2,4mg: R$ 1.699 no e-commerce e R$ 1.799 nas lojas físicas

Preço do Mounjaro também varia

Medicamento fabricado pela Eli Lilly chegou ao Brasil em maio. No país, foi aprovado pela Anvisa apenas para tratamento do diabetes tipo 2, mas vem sendo usado de maneira off label (quando não há indicação na bula) também para obesidade —nos EUA, é aprovado para este fim. A farmacêutica informou que já realizou submissão à agência para tratamento de obesidade.

Pacientes cadastrados no programa da farmacêutica têm preços reduzidos:

E-commerce: R$ 1.406,75 (2,5 mg) e R$ 1.759,64 (5 mg) - caixa com 4 canetas

R$ 1.406,75 (2,5 mg) e R$ 1.759,64 (5 mg) - caixa com 4 canetas Loja física: R$ 1.506,76 (2,5 mg) e R$ 1.859,65 (5 mg) - caixa com 4 canetas

Preço máximo fora do programa cobrado ao paciente é de R$ 1.907,29 (2,5 mg) e R$ 2.384,34 (5 mg). O medicamento não é fabricado no Brasil e vem de uma fábrica da Lilly na Europa.

A partir deste mês, receita será retida. No dia 16 de abril, a Anvisa decidiu que medicamentos como Ozempic, Mounjaro, Saxenda e Wegovy só poderão ser comprados com duas vias da receita —sendo que uma delas ficará retida na farmácia.

Médicos comemoraram decisão. Para profissionais que cuidam de pessoas com diabetes e obesidade, a medida pode reduzir a automedicação e o uso descontrolado dos remédios. Também, pode evitar que os medicamentos faltem para quem realmente precisa.