Review OPPO A5 Pro: 'derrubei no chão, mergulhei na pia e não quebrou'

Mantendo um bom ritmo de lançamentos no Brasil, a OPPO acaba de anunciar a chegada de mais um smartphone: o A5 Pro 5G. Com certificação militar e IP69, derrubei no chão, mergulhei na pia e ele não quebrou. O modelo tem ainda foco em design e uma bateria grande de 5.800 mAh.

O preço de lançamento por aqui é de R$ 2.899,00. O Guia de Compras UOL teve acesso antecipado ao novo smartphone, que está presente na linha de entrada da marca chinesa, e nossa análise completa você confere a seguir.

O que gostamos

Design diferenciado. O A5 Pro é mais um celular da OPPO que chama atenção pelo visual. Testamos o aparelho na cor rosa pastel que combina tons de rosa, roxo e azul em um padrão de filigrana, uma espécie de desenho delicado de arame. Também há uma opção marrom-chocolate, mais sóbria.

Imagem: Diego Sousa

O resultado é uma tampa traseira elegante que se destaca nessa multidão de modelos pretos, cinzas e brancos. É para quem deseja um celular bonito e descontraído. Além disso, esse acabamento não deixa marcas de impressões digitais, embora escorregue bastante nas mãos.

Alta resistência. O A5 Pro é um dos smartphones mais robustos à venda no Brasil com certificações IP66, IP68, IP69 e MIL-STD-810H. Isso significa que ele pode aguentar a quedas em diferentes ângulos e alturas, submersão em água doce, arranhões e outros cenários desafiadores, segundo a OPPO.

Eu fiz testes derrubando o telefone no chão algumas vezes e molhando na água da torneira. Não observei engasgos posteriores e a tela seguiu funcionando muito bem. Essa resistência toda até o ano passado costumava ser um diferencial um pouco raro, mas modelos mais recentes de celulares começaram a ser vendidos com esse destaque.

Tela do OPPO A5 Pro Imagem: Diego Soisa/UOL

Bom desempenho para a categoria. Equipado com o processador Dimensity 6300 5G, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, o A5 Pro tem boas configurações para rodar a interface ColorOS 15, baseada no Android, com ótima fluidez. Nos meus testes não notei engasgos, travamentos e lentidão que me irritasse.

Além disso, aplicativos de redes sociais, mensageiros instantâneos, jogos mais simples e recursos de inteligência artificial funcionaram melhor no A5 Pro do que no Galaxy A16 5G (testado em março passado), que usa o mesmo chipset, mas tem menos memória RAM.

Bateria tem boa duração. O A5 Pro tem 5.800 mAh de capacidade de bateria, número superior ao seu concorrente direto Galaxy A16 5G, com apenas 5.000 mAh. E, na prática, ele também se sobressai em relação ao celular da Samsung.

Em meus testes, com redes sociais, jogos e filmagens em Full HD — tudo isso conectado ao Wi-Fi —, o aparelho aguentou dois dias de uso moderado, contra pouco mais de um dia do A16. Isso pode ter acontecido porque, além da maior capacidade de carga, o A5 Pro tem uma tela HD, consumindo menos energia que a do rival, que usa resolução Full HD.

Imagem: Diego Sousa

Mais IA em celulares mais básicos

Outro ponto positivo do A5 Pro é que ele tem as mesmas funções de inteligência artificial de outros modelos mais caros da OPPO. Ou seja, ele conta com o pacote AI Studio, que permite recriar fotos, aprimorar e personalizar retratos. Alguns exemplos testados foram:

Apagador de objetos : identifica e remove elementos indesejados em uma foto. Gostei bastante da precisão do algoritmo em identificar pessoas, e a reconstrução da cena não distorce objetos.

: identifica e remove elementos indesejados em uma foto. Gostei bastante da precisão do algoritmo em identificar pessoas, e a reconstrução da cena não distorce objetos. Retoque de retratos por IA : edita retratos automaticamente, podendo definir um retoque mais suave ou refinado. Gostei da edição mais simples porque ela não mexe muito com o formato do rosto.

: edita retratos automaticamente, podendo definir um retoque mais suave ou refinado. Gostei da edição mais simples porque ela não mexe muito com o formato do rosto. AI Reimage: recria imagens existentes em diferentes traços. O algoritmo faz um bom trabalho em captar o cenário e adaptar em diversos estilos. Porém, assim como percebi no OPPO Reno 13 F, quando se trata de pessoas, o software peca ao recriar peles mais escuras com tons mais claros.

Além disso, temos ferramentas de IA que aprimoram a produtividade, como a barra lateral inteligente, que recomenda aplicativos e recursos com base na atividade atual, e o "Resumo por IA", que no A5 Pro só funciona no aplicativo Documentos da OPPO, enquanto modelos mais caros da marca permitem resumir até páginas da Web.

O aparelho suporta, também, o Gemini do Google, assistente pessoal que concorre com o ChatGPT. Com ele, você consegue tirar dúvidas, planejar eventos, escrever e-mails, dentre outras atribuições. Assim como nos modelos mais avançados da chinesa, ele funciona tanto por voz quanto por texto, sendo acionado pelo botão de energia do aparelho.

Pontos de atenção

Câmeras deixam a desejar. O conjunto fotográfico do A5 Pro é pouco versátil, consistindo em:

uma única lente principal de 50 MP com foco automático;

sensor de profundidade de 2 MP (para ajudar no modo retrato, que desfoca o fundo);

frontal de 8 MP com foco fixo.

Foto feita com o OPPO A5 Pro Imagem: Diego Sousa

Se o A5 Pro vinha se destacando em relação aos seus concorrentes, aqui o dispositivo decepciona. As fotos ficam apenas na média.

O software de câmera da OPPO às vezes peca na falta de saturação e cores vivas, sem contar que o algoritmo suaviza muito o rosto por padrão, resultando em tons de pele bem artificiais. O modo noturno do aparelho deixa a desejar, apresentando bastante ruído e baixa definição.

Foto feita com o OPPO A5 Pro Imagem: Diego Sousa

Já a câmera frontal oferece resolução bem baixa comparada aos concorrentes, sem falar da suavização do rosto que também afeta as selfies.

Tela inferior aos concorrentes. O A5 Pro utiliza uma tela IPS LCD de 6,67 polegadas que, embora tenha boas cores, ainda é inferior à tecnologia AMOLED, presente na maioria dos concorrentes nesta faixa de preço, que se sobressai pelo contraste infinito, cores mais vivas e brilho intenso.

Além disso, a tela tem resolução HD (720p), enquanto praticamente todos os smartphones de mesma categoria já pularam para o Full HD (1080p). Na prática, você percebe que tanto a interface ColorOS 15 como fotos, vídeos e jogos têm um aspecto levemente borrado, devido à baixa resolução.

Para quem vale a pena?

O OPPO A5 Pro vale a pena para quem procura um celular bonito, ultrarresistente e que faz o básico muito bem. O nível de resistência IP69 até o momento é raro em smartphones top de linha (e mais caros).

Para quem prioriza esse conjunto, o aparelho se destaca também pela excelente duração de bateria, desempenho consistente e pelo kit completo que o acompanha: capa, película e carregador — itens cada vez mais raros na indústria.

O preço de lançamento, de R$ 2.899, está um pouco alto para a categoria do OPPO A5 Pro. Mas é possível que o valor dele diminua com o passar das próximas semanas.

