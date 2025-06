ONU realiza cúpula na França para restaurar a esperança nos oceanos

O futuro dos oceanos e a quantidade de ajuda para combater sua exploração excessiva e poluição são o foco de uma cúpula da ONU que começa na próxima semana no balneário francês de Nice.

A terceira Conferência das Nações Unidas para os Oceanos (Unoc) busca chegar a um acordo sobre uma política comum e arrecadar fundos para a conservação marinha.

A comunidade internacional ainda debate qual política adotar em relação à mineração em águas profundas, resíduos plásticos e pesca predatória.

Co-patrocinada por França e Costa Rica, a conferência espera a presença de cerca de 70 chefes de Estado e de Governo em uma cerimônia de pré-abertura, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os oceanos estão "em estado de emergência" e a reunião de 9 a 13 de junho "não será apenas mais uma reunião de rotina", garantiu o subsecretário-geral da ONU, Li Junhua.

"Ainda há tempo para mudar nosso rumo se agirmos coletivamente", afirmou a repórteres.

Espera-se que a maioria dos países envie ministros ou delegados de escalão inferior à cúpula, que não tem o peso de uma conferência climática ou de uma negociação de tratado da ONU, nem toma decisões juridicamente vinculativas.

É improvável que os Estados Unidos enviem uma delegação.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou recentemente que promoverá a mineração do fundo do mar em águas internacionais, o que gerou críticas generalizadas.

A França prometeu que a cúpula fará pela conservação dos oceanos o que o Acordo de Paris fez pela ação climática global na COP21 (2015).

Espera-se que as nações presentes adotem uma "Declaração de Nice" para ratificar as proteções oceânicas mais rigorosas, juntamente com compromissos adicionais voluntários por parte de governos individuais.

Os líderes do Pacífico devem participar em massa e exigir, em particular, compromissos financeiros concretos dos governos.

"A mensagem é clara: promessas voluntárias não são suficientes", disse Ralph Regenvanu, ministro do Meio Ambiente de Vanuatu, a repórteres.

A cúpula também receberá líderes empresariais, doadores internacionais e ativistas oceânicos, enquanto uma convenção pré-científica deverá reunir 2.000 especialistas oceânicos.

As conferências recentes da ONU têm lutado para encontrar o consenso e o financiamento necessários para combater a mudança climática e outras ameaças ambientais.

Os oceanos recebem o menor financiamento de todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Não está claro se Nice mudará essa dinâmica, explica Angélique Pouponneau, negociadora-chefe da Aliança dos Pequenos Estados Insulares.

"Com tantas crises e distrações competindo na agenda global, é difícil confiar que o nível de ambição necessário será realmente alcançado", disse Pouponneau à AFP.

