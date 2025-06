Protege, ilumina e dá up no visual: testamos novo protetor solar da ISDIN

Protetor solar é um item do qual eu não abro mão. Buscando ter novas opções para usar no rosto, decidi experimentar o Fusion Water Magic Glow, último lançamento da ISDIN.

Combinado à proteção, esse produto promete efeito iluminado instantâneo na pele. Segundo a marca, isso ocorre graças a um ativo chamado de Golden Glow, que atua como pequenos pontos espelhados que reflete e dispersam a luz de forma natural pelo rosto. Estou usando o produto há um mês e a seguir conto as minhas impressões.

O que gostei

Proteção turbinada. O Fusion Water Magic Glow possui FPS 30, atua contra os raios UVA e UVB e auxilia também na proteção contra a luz azul. Além disso, previne a formação dos radicais livres induzidos pela radiação solar graças à sua fórmula com vitamina E, um poderoso antioxidante.

Ilumina a pele. Confesso que fiquei um pouco desconfiado no início com o efeito glow anunciado pela marca, pois tinha medo de deixar o rosto muito dourado. Mas o protetor proporciona luminosidade na medida certa por meio de pontos cintilantes que deixam o rosto com aparência saudável e radiante. Para mim, que não uso maquiagem no dia a dia, esse up no visual é um dos pontos altos do produto.

Antes e depois: após a aplicação, senti a pele mais luminosa e radiante Imagem: Fernando Barros / Colaboração para Guia de Compras UOL

Hidratação. Além de proteger do sol e iluminar, este protetor contribui para deixar a pele mais macia e suave. Isso porque possui em sua composição pantenol, substância com propriedades hidratantes.

Toque seco. Com textura líquida, o protetor é bem leve, fácil de espalhar e rapidamente absorvido pela pele. Devido a sua rápida absorção, não deixa resíduos, sensação oleosa ou aspecto escorregadio no rosto.

Sem cheiro forte. A fragrância é bem agradável e se dissipa rapidamente logo após a aplicação.

Embalagem com bico dosador. Isso permite controlar melhor a quantidade de produto aplicada e evita desperdícios que frequentemente ocorrem com formatos em bisnaga.

Fácil de carregar. O tamanho é prático para levar para qualquer lugar. Cabe na bolsa, mochila, nécessaire e até no bolso da calça.

Além de iluminar, também senti a pele mais hidratada após o uso Imagem: Fernando Barros / Colaboração para Guia de Compras UOL

Ponto de atenção

Preço. Não é dos mais baratos do mercado, mas se você busca por protetores que entregam benefícios além de proteção solar, pode ser um bom investimento. Principalmente se gosta de um visual iluminado e pele hidratada sem precisar recorrer a vários produtos.

O que mudou para mim

Esse protetor funcionou bastante em minha rotina de cuidados, já que gosto de produtos que oferecem um combo de benefícios. Além de proteger minha pele da radiação solar, senti o rosto mais hidratado e iluminado. Eu não costumo usar maquiagem e esse glow do produto deixou meu rosto com um aspecto mais viçoso.

Quem pode gostar

Indico o produto para quem busca protetores solares que vão além da sua função original. Se quiser proteger, hidratar e iluminar a pele numa só tacada, esse protetor é uma ótima pedida.

Além disso, ele é bem fluido, não deixa o rosto pegajoso e dá para levar com você por aí, o que facilita a reaplicação ao longo do dia.

