Manufatura dos EUA contrai pelo 3º mês em maio, mostra ISM

WASHINGTON (Reuters) - O setor manufatureiro contraiu pelo terceiro mês consecutivo em maio e os fornecedores demoraram mais para entregar os insumos em meio às tarifas, o que pode sinalizar uma escassez iminente de alguns produtos.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta segunda-feira que seu PMI do setor manufatureiro caiu de 48,7 em abril para 48,5 no mês passado, mínima de seis meses. Uma leitura do PMI abaixo de 50 indica contração no setor, que responde por 10,2% da economia.

No entanto, o PMI permanece acima do nível de 42,3 que, segundo o ISM, indica expansão da economia como um todo.

Economistas consultados pela Reuters previam alta para 49,3. A pesquisa sugeriu que o setor manufatureiro, que depende fortemente de matérias-primas importadas, não se beneficiou da diminuição das tensões comerciais entre o governo do presidente Donald Trump e a China.

Economistas afirmam que a maneira como os impostos de importação estão sendo implementados está dificultando o planejamento antecipado das empresas. Outra camada de incerteza foi adicionada por um tribunal de comércio dos EUA na semana passada, que impediu que a maioria das tarifas de Trump entrasse em vigor, determinando que o presidente ultrapassou sua autoridade. Mas as tarifas foram temporariamente restabelecidas por um tribunal federal de apelações na quinta-feira.

O índice de entregas de fornecedores da pesquisa ISM aumentou de 55,2 em abril para 56,1. Uma leitura acima de 50 indica entregas mais lentas. Um alongamento nos prazos de entrega dos fornecedores é normalmente associado a uma economia forte. Mas, nesse caso, as entregas mais lentas dos fornecedores provavelmente indicaram gargalos nas cadeias de oferta relacionados às tarifas.

A medida de importações do ISM caiu de 47,1 em abril para 39,9. A produção nas fábricas permaneceu fraca, enquanto que o volume de novos pedidos quase não apresentou melhora.

(Reportagem de Lucia Mutikani)