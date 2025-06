Maior termelétrica do Brasil, usina GNA II entra em operação

SÃO PAULO (Reuters) - A usina GNA II, maior termelétrica do país, teve sua entrada em operação comercial autorizada em despacho publicado nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Com 1,7 gigawatt (GW) de potência instalada, o empreendimento fica localizado no complexo portuário do Açu, no Rio de Janeiro, e é movido a gás natural.

Ao todo, o projeto recebeu R$7 bilhões em investimentos de seus controladores, uma joint venture entre a Prumo Logística, BP, Siemens Energy, Siemens AG e SPIC Brasil.

A usina funciona em ciclo combinado, configuração com turbinas a gás e vapor considerada mais eficiente, e possui ainda uma "tecnologia ecológica" que permite o funcionamento com até metade do suprimento a partir do hidrogênio, gás não poluente nem causador do efeito estufa, disse a Aneel.

O empreendimento, combinado com GNA I, usina com 1,3 GW, pode abastecer 14 milhões de residências, ou a demanda dos Estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo.

A inauguração de GNA II traz mais resiliência e segurança para o sistema elétrico brasileiro, que já entrou no período seco, marcado por condições hidrológicas desfavoráveis que tendem a encarecer os custos aos consumidores de energia.

(Por Letícia Fucuchima)