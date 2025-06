Em casa ou no date: 10 looks para comemorar o Dia dos Namorados com estilo

No Dia dos Namorados, vale tudo para entrar no clima do amor — até mesmo montar um look "combinadinho" com seu par. Seja em casa, num jantar romântico ou passeio especial, usar roupas que "conversam" entre si rende não só boas risadas, mas também cliques incríveis para as redes sociais.

Pense em camisetas com frases engraçadas ou pijamas estilosos com estampas divertidas. Ou ainda vestidos fluidos, camisetas, cores sóbrias ou tons pastel. Tudo isso cria uma atmosfera intimista e charmosa para um jantar a dois, por exemplo. O que importa é celebrar o amor com personalidade — e com muito estilo na selfie, é claro.

Looks para diferentes gostos

1 - Vestido Longo Casual Canelado

Feito em tecido que não amassa, com ótima elasticidade e zero transparência, segundo a marca. Use com tênis para um look despojado ou aposte no salto para um visual mais sofisticado. Que tal complementar o look com uma jaqueta?

2 - Jaqueta Facinelli PU Detalhe Matelassê Feminina

Ideal para os dias mais frios, ela é feita em poliéster e traz um design moderno com gola alta transpassada em decote V, fechamento por zíper e bolsos frontais funcionais.

Os detalhes em matelassê e o acabamento resinado, com toque que imita couro, adicionam sofisticação à peça. Versátil e fashion, vai bem com jeans, botas, tricôs e vestidos.

3 - Vestido Colcci Logo

Boa opção para quem busca um visual moderno, versátil e cheio de personalidade. Com design minimalista e toque sofisticado, ele traduz o DNA da marca em uma peça confortável que valoriza a silhueta.

O logo Colcci traz exclusividade ao look, tornando o vestido ideal tanto para composições casuais quanto para produções mais elaboradas. Um item curinga e cheio de estilo para um jantar no Dia dos Namorados.

4 - Vestido Curto Farm Mari

A marca queridinha das fashionistas traz um vestido curto estampado, com um design atemporal e cheio de personalidade. Feito para valorizar sua essência e permitir combinações criativas, ele é perfeito para quem adora se redescobrir a cada look.

Use com sandália de salto, rasteirinha ou tênis para criar desde produções casuais até festivas, como um encontro a dois.

5 - Camiseta Slim Básica da Hering

Confeccionada em algodão, ela garante conforto e leveza para o dia a dia, sendo ideal para compor looks casuais com praticidade e estilo. Com modelagem slim e corte moderno, oferece um caimento que se adapta a diversas ocasiões - do lazer à rotina.

O visual clean valoriza o estilo com simplicidade e bom gosto. Combine com jeans e tênis para um look cheio de atitude.

6 - Camiseta Calvin Klein Re Issue

Aposta certa para quem busca unir estilo e conforto no dia a dia. Com design clássico e corte que valoriza o caimento, a peça é confeccionada em algodão de alta qualidade, segundo a marca. Ideal para compor um visual casual com toque sofisticado.

Versátil, combina facilmente com jeans e tênis, sendo uma escolha prática para quem adota um lifestyle moderno e elegante.

Looks combinadinhos para ficar em casa

7 - Kit Casal Camiseta Engraçada

Ideal para presentear com bom humor e estilo, o kit de camisetas para casais combina conforto e personalidade. Produzidas em 100% algodão, as peças se destacam pela leveza e respirabilidade, sendo perfeitas para dias mais quentes.

Além disso, o tecido natural oferece alta durabilidade, resistindo melhor às lavagens frequentes e às variações de temperatura, diferentemente dos materiais sintéticos. Uma escolha prática, divertida e duradoura para celebrar o amor em qualquer estação.

8 - Kit 2 Pijamas casal

Ideal para casais que valorizam momentos de aconchego, o kit inclui dois conjuntos completos de pijamas — um feminino e um masculino — confeccionados em tecido leve, pensados para oferecer bem-estar e um toque de carinho nas horas de descanso.

9 - Kit 2 Camisetas Casal Namorados Player 100% Algodão

Camisetas 100% algodão, oferecem mais conforto térmico e melhor respirabilidade, especialmente nos dias quentes. Além disso, o tecido natural garante maior durabilidade em comparação aos sintéticos, sendo mais resistente a lavagens frequentes e variações de temperatura, segundo o fabricante.

As camisetas possuem modelagem básica com manga curta, gola redonda e estampa em Power Film — tecnologia que proporciona acabamento emborrachado, com alta qualidade, resistência e excelente fixação ao tecido.

10 - Kit Casal Dia dos Namorados T-shirt camiseta Ele Ela se completam

Camiseta branca confeccionada em malha 100% poliéster, ideal para quem busca leveza e conforto. A peça é personalizada por sublimação, garantindo excelente qualidade e durabilidade.

A estampa penetra diretamente nas fibras do tecido, o que evita relevo, não desbota com o tempo e não racha, mesmo após várias lavagens, segundo o fabricante. O look vai garantir ótimas fotos.

