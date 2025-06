Encontrada em SP a jornalista britânica desaparecida: 'Não queria contato'

Desaparecida desde fevereiro, a jornalista britânica Charlotte Alice Peet, de 33 anos, foi localizada pela Polícia Civil do Rio em um hostel na cidade de São Paulo.

O que aconteceu

Em fevereiro, Charlotte deixou a capital paulista para uma viagem ao Rio de Janeiro. Depois da estadia no Rio, ela retornou a São Paulo.

Polícias Civis do Rio e de São Paulo monitoraram seus passos. Os investigadores conseguiram localizá-la por meio do rastreio de dados telefônicos e telemáticos, como o pagamento de compras por meios eletrônicos.

Jornalista "manifestou desejo de não manter contato com familiares", informou a Polícia Civil fluminense, em nota ao UOL. Também de acordo com a nota, a investigação do desaparecimento foi concluída.

Charlotte é jornalista freelancer e já colaborou com veículos como Al Jazeera, The Telegraph, The Evening Standard, The Times e The Independent. Ela morou no Brasil em 2020, quando trabalhou como repórter no Rio Times, e retornou ao país em novembro de 2024.

O desaparecimento

Jornalista desapareceu após informar a uma amiga que estava em São Paulo e pretendia ir para o Rio. A amiga, que mora no Rio, relatou à polícia que Charlotte perguntou se ela podia recebê-la em casa, mas ela não pôde ajudá-la.

Dias depois, a amiga foi informada do sumiço pela família da britânica. Desaparecimento foi registrado na Polícia Civil do Rio e, depois, levado para São Paulo, último lugar que Charlotte tinha sido vista.

Família da jornalista, que vive no Reino Unido, forneceu à polícia detalhes do voo dela para o Brasil e uma foto de seu passaporte para auxiliar nas investigações. A amiga carioca que registrou o desaparecimento afirmou que Charlotte conhecia bem o Brasil e falava português fluentemente.

Caso ganhou repercussão internacional. Desaparecimento chegou a ser noticiado por veículos britânicos.