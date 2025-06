Jhonson decide e Brasil volta a derrotar Japão em amistoso

? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 3, 2025

A partir daí as oportunidades foram aparecendo de lado a lado. Mas o Brasil contou com a força da nova geração para sair com a vitória. Aos 33 minutos Kerolin puxou contra-ataque em velocidade e tocou em profundidade para Jhonson, que deu uma cavadinha para marcar o gol da vitória. O detalhe é que a atacante de 19 anos, que entrou no lugar da Rainha Marta, fazia sua estreia na seleção principal.

A seleção volta a entrar em ação agora no dia 27 de junho, quando disputa um amistoso com a França em Grenoble. A partida servirá como teste para a Copa América, que será disputada em julho no Equador.