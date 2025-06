Jamil: Brasil prepara resposta política aos EUA se houver sanções a Moraes

Caso os Estados Unidos confirmem sanções contra Alexandre de Moraes, o governo federal interpretará essa medida como uma agressão às instituições nacionais e preparará uma resposta política contundente, afirmou o colunista Jamil Chade na edição de hoje do UOL News.

Ontem, o presidente Lula (PT) criticou o governo de Donald Trump pelas possíveis sanções ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal): "Que história é essa de criticar a Justiça brasileira? Eu nunca critiquei a Justiça deles e eles fazem um monte de barbaridade".

No fundo, o governo brasileiro está dizendo que há uma ingerência em assuntos domésticos. Não é mais um tema de Alexandre de Moraes ou apenas da questão de uma eventual sanção contra um indivíduo brasileiro, mas contra as instituições de um país.

Na sexta, estive no Palácio do Planalto e ouvi de várias fontes o mesmo recado: se houver qualquer tipo de ação contra Moraes, isso será considerado como uma ação contra as instituições brasileiras. O que Lula fez no fim de semana foi explicitar isso com outras palavras. Será feita uma linha vermelha; qualquer coisa além dela será considerada como uma ingerência em assuntos domésticos e uma espécie de ataque à soberania brasileira.

Qual é a resposta que o Brasil prepara? Segundo o Planalto, será política. O Brasil não pretende retaliar ou colocar algum tipo de sanção contra os americanos por conta de algum tipo de ação contra Moraes. O caminho é uma declaração política contundente, deixando claro que isso não seria considerado como aceitável dentro da relação bilateral. Jamil Chade, colunista do UOL

Jamil explicou o impacto que uma eventual sanção a Moraes pode provocar tanto no cenário interno como externo no Brasil.

O governo brasileiro já mandou recados aos EUA de que se essa opção for escolhida por eles, isso terá um impacto negativo na relação bilateral. Isso é considerado na Casa Branca, mas não quer dizer que será o fator que freará uma eventual ação dos americanos contra Moraes ou o STF.

Dois pontos foram considerados. O primeiro, uma eventual sanção a Moraes ou ao STF fortalecerá a dimensão asiática ou europeia da política externa brasileira. Ou seja: o Brasil se distanciaria ainda mais dos EUA e procuraria parceiros na China ou na Europa.

O segundo, será que essa sanção a Moraes será positiva para o bolsonarismo em 2026 ou será um tiro no pé e reunirá partidos políticos contra a ingerência americana? Tudo isso está em debate e os próximos dias serão fundamentais, inclusive pela retomada do processo sobre o Marco Civil. Jamil Chade, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: