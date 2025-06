Irã pede 'garantias' dos Estados Unidos sobre suspensão das sanções

O Irã pediu nesta segunda-feira (2) ao governo dos Estados Unidos que apresente "garantias" sobre a suspensão das sanções que sufocam a economia do país, após uma proposta americana para um possível acordo nuclear.

"Queremos garantias de que as sanções serão realmente suspensas", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana Esmail Baghai. "Até o momento, os americanos não quiseram esclarecer este assunto", acrescentou em Teerã.

As declarações foram feitas antes de uma reunião do chefe da diplomacia e negociador iraniano para a questão nuclear nesta segunda-feira no Cairo com o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

A reunião terá três partes: o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, seu homólogo egípcio, Badr Abdelatty, e o diretor da AIEA, Rafael Grossi.

A reunião acontece um dia após a publicação de um relatório da agência da ONU que mostra que o Irã intensificou sua produção de urânio enriquecido a 60%, um nível próximo aos 90% necessários para a fabricação de armas atômicas.

Durante sua visita, Araghchi também se reunirá com o presidente egípcio Abdel Fatah al Sisi, segundo a agência estatal de notícias Tasnim.

O relatório foi divulgado no momento em que Washington e Teerã participam em discussões para tentar negociar um novo acordo.

No sábado, o Irã afirmou ter recebido "elementos" de uma proposta americana após cinco rodadas de negociações mediadas por Omã e afirmou que responderia de maneira apropriada.

O governo dos Estados Unidos destacou que a proposta de acordo sobre o programa nuclear enviada ao Irã era "aceitável".

ap/sbr/ila/pb/zm/fp

© Agence France-Presse