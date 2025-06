Inverno chegando: veja cinco opções de mantas quentinhas e baratas

Com o frio chegando, mantas confortáveis fazem toda a diferença para curtir a casa. O inverno começa oficialmente no próximo dia 20, mas já começamos a sentir a queda na temperatura nas últimas semanas.

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL selecionou algumas opções que combinam qualidade, conforto e bom preço para você se aquecer neste inverno.

Ideal para quem busca conforto a dois, essa manta da marca Mantas Brasil tem medidas de 2,00 m x 1,80 m.

Produzida 100% em poliéster, é antialérgica, macia e possui um elegante relevo ondulado. Disponível em cores lisas, sem estampas.

O kit inclui duas mantas de casal. Feitas 100% em poliéster, as mantas têm toque felpudo e medem 1,8 m x 2 m. O material lembra o de bichos de pelúcia.

Para quem busca variedade e bom custo-benefício, esse kit da Casa Laura Enxovais oferece cinco mantas em microfibra com toque ultra soft. Medem 2,00 m x 1,80 m cada, e vêm em cores lisas ou estampadas, enviadas de forma sortida.

Da marca Corttex, esse kit traz quatro mantas com design clássico e cores lisas. São feitas 100% em poliéster, com toque leve e macio. Duráveis e de fácil manutenção, podem ser usadas como cobertores no inverno ou como mantas leves em outras estações.

Para o dia a dia e para quem levar uma manta como um acessório indispensável em viagens, esse kit de mantas de microfibras é felpudo, feito 100% poliéster, antialérgico, mede 1,8 m x 2m e entregue com cores lisas e sortidas.

Dica: não use secadora nem lavagem a seco para prolongar a vida útil da manta.

Vem aí o Dia de Ofertas UOL

Se você não perde uma boa promoção, já pode marcar na agenda: no dia 17 de junho acontecerá o Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL que trará descontos exclusivos em diversos produtos —de eletrônicos a itens de beleza, esportivos, para casa e sex toys.

A programação especial incluirá uma live de vendas exibida no Canal UOL na TV e no YouTube do UOL, comandada pela live seller Evelyn Marques. Você encontrará também inúmeras ofertas especiais em reportagens na home do UOL, em programas ao vivo do Canal UOL, nas redes sociais e canais de WhatsApp do UOL e nas newsletters do Guia de Compras.

Anote na agenda e não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.