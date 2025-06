Inscrição para Encceja Exterior e Exterior PPL começa dia 16 de junho

Provas

A versão do Encceja regular no exterior será aplicada em 28 de setembro. E as provas para pessoas privadas de liberdade ocorrerão de 29 de setembro a 3 de outubro.

A aplicação será realizada pelo Inep em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e com as respectivas representações diplomáticas do Brasil nos países em que haverá provas.

O Encceja Exterior 2025 terá provas nas seguintes cidades: Frankfurt (Alemanha); Bruxelas (Bélgica); Barcelona e Madri (Espanha); Boston, Miami e Nova Iorque (Estados Unidos); Paris (França); Amsterdã (Holanda); Roma (Itália); Hamamatsu, Nagoia e Tóquio (Japão); Lisboa (Portugal); Genebra (Suíça); e Paramaribo (Suriname).

Com relação ao Encceja Exterior PPL 2025, as provas serão aplicadas em unidades prisionais das cidades japonesas de Nagoia e Tóquio; e na capital da Espanha, Madri.

As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar. A divulgação dos resultados dos dois exames ocorrerá em 15 de dezembro.

Encceja

Desde 2002, o Encceja possibilita a retomada da trajetória escolar por jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade regular para cada nível de ensino: no mínimo 15 anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos para o ensino médio na data do Exame.

Há quatro tipos de aplicação do Encceja, cada uma com público-alvo e cronograma específicos:

Encceja Nacional: para residentes no Brasil.

Encceja Nacional PPL: para residentes no Brasil privados de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas.

Encceja Exterior: para brasileiros residentes no exterior.

Encceja Exterior PPL: para residentes no exterior privados de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas.

O Encceja ainda orienta o poder público sobre a implementação de políticas para a melhoria da qualidade na oferta da educação de jovens e adultos e contribui para o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre o sistema educacional brasileiro.