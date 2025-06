Índices em Wall Street têm sinais mistos após ameaça de Trump de tarifas de aço

Por Kanchana Chakravarty e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham sinais mistos nesta segunda-feira depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que planeja dobrar as tarifas sobre aço e alumínio importados, gerando mais incerteza em torno da política comercial norte-americana.

Às 13h37 (horário de Brasília), o índice Dow Jones Industrial Average cedia 0,49%, para 42.061,18, o S&P 500 tinha baixa de 0,13%, para 5.904,28 e o Nasdaq Composite avançava 0,26%, para 19.162,87.

Trump disse na sexta-feira à noite que planejava aumentar as tarifas sobre aço e alumínio importados de 25% para 50% a partir de quarta-feira, poucas horas depois de acusar a China de violar um acordo.

As ações das empresas siderúrgicas dos EUA subiram, com a Cleveland-Cliffs com alta de 23,6% mais cedo, a Nucor avançando 9,2% e a Steel Dynamics com elevação de 10,1%.

No entanto, as ações das montadoras caíram. Ford cedia 4,3% mais cedo e a General Motors tinha baixa de 4,7%.

"É a incerteza contínua, não saber se a guerra comercial está acontecendo ou não", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

"Algo novo é adicionado, algo é adiado, então, essencialmente, a incerteza reina."

O aumento dos impostos corre o risco de aprofundar a guerra comercial global de Trump e diminuir o entusiasmo nos mercados -- decorrente da postura anterior mais branda do presidente dos EUA, que impulsionou uma recuperação em ativos de risco no mês passado.

Um alívio temporário em alguns impostos sobre a China e uma reversão de ameaças tarifárias pesadas sobre a União Europeia, juntamente com lucros fortes e uma melhora no cenário econômico, ajudaram o índice de referência S&P 500 a registrar seu melhor desempenho mensal em 18 meses em maio.

Também alimentando movimentos de aversão ao risco nos mercados globais, Kiev atingiu alguns dos bombardeiros nucleares de Moscou no domingo, renovando as preocupações sobre uma maior escalada da guerra entre Ucrânia e Rússia.

Sete dos 11 principais subsetores do S&P 500 caíam, com os bens de consumo discricionários com uma queda de quase 1%. Por outro lado, energia subiu mais de 1%, acompanhando o aumento dos preços do petróleo.

(Reportagem de Kanchana Chakravarty e Sukriti Gupta em Bengaluru)