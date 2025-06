Haddad se reúne hoje com Motta e Alcolumbre sobre alternativas ao IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir hoje à noite com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para tratar das alternativas ao aumento do IOF.

O que aconteceu

Haddad deve apresentar o cardápio de opções a Motta e Alcolumbre para evitar a derrubada do decreto do IOF. A ideia é fechar as propostas antes da viagem do presidente Lula (PT) a Paris na próxima quarta-feira.

Congresso deu até 10 de junho para que a Fazenda apresentasse opções. Haddad afirmou que já combinou a correção de distorções do sistema financeiro para abrir espaço para uma "calibragem do IOF". "Isso tudo gera muita especulação", disse.

Governo analisa alternativas para reverter queda do decreto do IOF. Entre as opções, estão o projeto de lei que o governo enviou para autorizar a venda de petróleo em áreas do pré-sal. A previsão de arrecadação do Executivo com essa medida é de R$ 15 bilhões. Outra possibilidade é a tributação das apostas esportivas, as bets, das criptomoedas e um aumento na taxação das fintechs.

Sob pressão do mercado financeiro, Motta tem criticado o aumento do IOF. No final de semana, o presidente da Câmara pediu à equipe do governo Lula a suspensão imediata de uma das modalidades de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) que o governo federal instituiu por decreto e que afeta diretamente o comércio.