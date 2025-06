Griekspoor abandona e Zverev avança às quartas de final em Roland Garros

O tenista alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, se classificou às quartas de final de Roland Garros nesta segunda-feira (2), beneficiado pelo abandono do holandês Tallon Griekspoor (N.35).

Finalista do Grand Slam parisiense em 2024, Zverev vencia o duelo de oitavas de final com parciais de 6-4 e 3-0 na quadra Suzanne Lenglen no momento em que Griekspoor desistiu "devido a uma lesão", anunciou o árbitro da partida.

Ainda em busca de seu primeiro Major, o alemão de 28 anos pode ter como próximo adversário o sérvio Novak Djokovic (N.6). O ex-número 1 do mundo enfrenta o britânico Cameron Norrie (81º) por uma vaga nas quartas.

Depois de um início discreto na temporada de saibro, com o título no ATP 500 de Munique, mas com eliminações prematuras nos Masters 1000 de Monte Carlo e de Madri, Zverev tentará chegar pela quinta vez consecutiva à semifinal de Roland Garros.

