Greenpeace remove estátua de cera de Macron em protesto a comércio da França com a Rússia

PARIS (Reuters) - Ativistas do Greenpeace removeram uma estátua de cera do presidente francês Emmanuel Macron do Museu Grevin, em Paris, nesta segunda-feira, e a colocaram em frente à embaixada russa para protestar contra os laços comerciais da França com a Rússia e a falta de ações climáticas mais firmes.

Em declaração anunciando a remoção da estátua, o Greenpeace afirmou que Macron "não merece ser exibido nesta instituição cultural de renome mundial até que tenha encerrado os contratos franceses com a Rússia e conduzido uma transição ecológica ambiciosa e sustentável em toda a Europa".

A presidência francesa não estava imediatamente disponível para comentar.

Um porta-voz do Greenpeace disse que os ativistas entraram no museu nesta segunda-feira de manhã como visitantes regulares e foram até a sala que exibia a estátua de cera de Macron.

Eles rapidamente pegaram a estátua e saíram do prédio, onde outros ativistas esperavam com um carro.

"Não houve confronto com a segurança do museu porque havíamos planejado tudo cuidadosamente para garantir que tudo acontecesse rapidamente", disse o porta-voz, acrescentando que o museu não havia sido informado da ação com antecedência.

O Grevin Museum, que, de acordo com seu site, exibe figuras de cera de mais de 200 pessoas famosas, não estava imediatamente disponível para comentários.

"Não negamos o apoio político, diplomático e financeiro da França e da Europa à Ucrânia", disse à Reuters o diretor do Greenpeace França, Jean-Francois Julliard.

"Mas se quisermos ser coerentes e consistentes, não podemos, por um lado, apoiar a Ucrânia e, por outro, continuar a importar quantidades tão grandes de gás, fertilizantes químicos e urânio."

A França, junto com a Bélgica e a Espanha, está entre os principais importadores de GNL na Europa.

A União Europeia tem trabalhado para reduzir sua dependência do gás russo, mas algumas importações estão vinculadas a contratos de longo prazo, com duração até 2041. Entre as empresas com esses contratos estão a TotalEnergies, a SEFE e a Naturgy, da França.

O Greenpeace disse que vai devolver a estátua, mas ainda não pôde confirmar quando.

(Reportagem de Antony Paone, reportagem adicional de Michel Rose)