Governo decide investigar possível dumping em folha metálica de Japão e países europeus

SÃO PAULO (Reuters) - A Secretaria de Comércio Exterior abriu uma investigação comercial para apurar possível existência de dumping em importações brasileiras de folhas metálicas de Japão, Alemanha e Holanda, citando indícios de dano à indústria nacional.

A única fabricante brasileira do produto usado em confecção de itens como latas é a CSN, que em outubro de 2024 pediu a abertura de investigação sobre dumping de folhas metálicas vindas dos três países.

O pedido da CSN veio um ano depois que a empresa também solicitou investigação sobre o produto quando importado da China, processo que teve decisão favorável para aplicação de antidumping provisório por até seis meses.

Segundo despacho na Secex publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, a margem de dumping do Japão no produto é de 79%, ou US$879,43 por tonelada. No caso da Holanda, a margem é de 70,92% e da Alemanha, de 67,12%.

"Para fins de início desta investigação...verificou-se que as importações das origens investigadas a preços com indícios de dumping contribuíram significativamente para a existência dos indícios de dano à indústria doméstica", segundo o despacho da Secex.

(Por Alberto Alerigi Jr.)