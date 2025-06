Galípolo: Temos avançado com Senado nas tratativas sobre autonomia financeira do BC

Ao ser provocado a falar sobre a PEC da Autonomia Financeira do Banco Central (BC) que tramita no Senado, o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, agradeceu a oportunidade para refutar algumas fake news que envolvem o tema e também assegurou que as tratativas junto ao Senado tem avançado.

"Temos avançado nas negociações com o Senado", disse o banqueiro central ao participar neste começo de noite de segunda-feira, 3, de debate promovido pelo Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP).

De acordo com Galípolo, a PEC da Autonomia Financeira tem recebido apoios, inclusive do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, de acordo com ele, já se manifestou publicamente em favor da proposta.

Galípolo refutou as "mentiras" segundo as quais a autonomia financeira seria como se passar um "cheque assinado em branco". Para ele, essa argumentação não faz sentido - e disse que a concessão de autonomia financeira à autoridade monetária vai implicar em mais responsabilidade e transparência, já que a instituição passará a ser mais cobrada.

Para Galípolo, o ponto da PEC que tem suscitado os debates mais acalorados residem no tipo de regime trabalhista que será adotado pelos servidores do banco.

Perguntado sobre o centro da meta de inflação, de 3%, ele foi bastante sucinto. Disse que a meta foi uma grande conquista e que o debate sobre ela já está superado. Acrescentou, no entanto, que quanto mais rápido a inflação for trazida para o centro da meta, melhor.