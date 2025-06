Galípolo defende "polimento" do CMN e cita desconforto com temas do colegiado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu nesta segunda-feira um “polimento” do Conselho Monetário Nacional (CMN) e afirmou que, em vista da governança do colegiado, sente desconforto com alguns temas discutidos.

Em evento promovido pelo Centro de Debates de Políticas Públicas, Galípolo disse que apenas alguns dos temas discutidos pelo CMN são relacionados ao BC, enquanto outros envolvem questões fiscais.

O CMN é formado pelo presidente do BC, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

(Reportagem de Bernardo Caram; texto de Victor Borges)