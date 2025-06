Mãe encontra rato morto dentro de fralda de bebê de um mês

A mãe de um bebê de um mês encontrou um rato morto dentro da fralda do filho no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Mariana Sobral contou que trocou o bebê e deu de mamar no escuro durante a madrugada do último dia 20. Em entrevista ao Bom dia Rio, da TV Globo, ela disse que costuma deixar a luz baixa para a criança não acordar.

Pela manhã, quando foi trocar o neném novamente, a mãe se deparou com uma mancha escura na fralda. Mariana disse que, a princípio, achou que fosse uma mancha no algodão, mas depois percebeu se tratar de um camundongo. Uma das laterais tinha até sangue do rato.

Em imagens compartilhadas pela mãe, é possível ver o animal preso embaixo da primeira camada interna de tecido. De acordo com ela, como a embalagem estava lacrada, a suspeita é que o rato tenha ficado preso durante o processo de fabricação do produto.

Mãe ligou para a empresa

Mariana disse que ficou em "choque". Ela higienizou a criança e ligou para o SAC da empresa, que pediu fotos para análise da área técnica.

Empresa prometeu enviar outro produto ou devolver o dinheiro, mas não demonstrou preocupação com a saúde do neném. "Liguei para o SAC e a resposta, em momento nenhum, foi preocupação com o meu filho, e sim preocupação em saber se o que eu estava alegando era verdade", disse Mariana ao jornal.

Pediatra disse que a mãe agiu certo e orientou a aguardar. Em contato com a médica da criança, a mãe foi orientada a observar possíveis sintomas nos próximos dias.

Mãe registrou o caso na Delegacia do Consumidor. A fralda foi apreendida para perícia.

O UOL entrou em contato com a assessoria de comunicação da marca Babysec e com a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, mas não obteve respostas até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.