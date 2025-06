Fed pode ser paciente e está pronto para responder se necessário, diz Logan

(Reuters) - Com o mercado de trabalho estável, a inflação um pouco acima da meta e as perspectivas incertas, o Federal Reserve está atento a uma ampla gama de dados para avaliar qual resposta pode ser necessária e quando, disse a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, nesta segunda-feira.

"A política monetária está realmente bem posicionada para que possamos esperar, ser pacientes e observar os dados, sabendo que, se os riscos mudarem materialmente em qualquer um dos lados, estaremos bem posicionados para agir", disse Logan em uma conferência bancária.

"Nosso trabalho é garantir que um aumento pontual no nível de preços não se torne um problema persistente de inflação."

(Reportagem de Ann Saphir)