EUA parabeniza nacionalista Nawrocki após vitória nas eleições presidenciais polonesas

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, parabenizou nesta segunda-feira (2) o nacionalista Karol Nawrocki, um conhecido admirador do presidente Donald Trump, por sua vitória nas eleições presidenciais da Polônia.

"O povo da Polônia se pronunciou e apoia um exército mais forte e a segurança em suas fronteiras", disse Rubio em comunicado, no qual acrescentou que espera "trabalhar de perto com o presidente eleito Nawrocki e com o governo da Polônia para avançarmos em nossas prioridades compartilhadas".

