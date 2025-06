EUA confirmam prorrogação de isenção tarifária para alguns produtos da China até 31 de agosto

O governo dos Estados Unidos confirmou que vai manter, até 31 de agosto, a isenção de tarifas extras para uma lista de produtos importados da China. A decisão foi anunciada pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) no fim de semana, e confirmada nesta segunda-feira, 2, pela agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP, na sigla em inglês), que já atualizou seu sistema com as mudanças.

Essas isenções fazem parte da chamada 'Seção 301', um conjunto de medidas criadas para pressionar a China em disputas sobre transferência de tecnologia e direitos de propriedade intelectual. A lista inclui desde peças industriais até itens ligados à pandemia de covid-19 e equipamentos usados na fabricação de painéis solares.

"As exclusões que expirariam em 31 de maio de 2025 foram prorrogadas até 31 de agosto de 2025", afirmou o USTR em comunicado oficial publicado no Federal Register, o diário oficial do governo americano.

A CBP detalhou que o sistema de tarifas foi atualizado e que as isenções continuam valendo para produtos que já estavam cobertos pelas regras anteriores, desde que atendam exatamente às descrições técnicas previstas.

A prorrogação vale para mercadorias que entrem nos EUA a partir de 1º de junho. Segundo o USTR, a decisão foi baseada na análise de especialistas do governo. "O Representante de Comércio dos EUA pode continuar avaliando novas extensões ou mudanças, conforme necessário", diz o aviso.