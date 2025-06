Embaixador americano diz que França deveria ceder parte da Riviera Francesa para criar Estado palestino

Em entrevista à Fox News, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, atacou a iniciativa de Emmanuel Macron de reconhecer um Estado palestino. Huckabee afirmou que Paris poderia "ceder um pedaço da Riviera Francesa" para criar um Estado Palestino.

A França vai co-presidir uma conferência internacional nas Nações Unidas, de 17 a 20 de junho, com a Arábia Saudita, com o objetivo de reavivar a ideia de uma solução de dois Estados, à qual o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se opõe veementemente. A França também declarou que poderia reconhecer condicionalmente um Estado palestino ainda este ano.

Em entrevista publicada no sábado (31) no site da Fox News, Mike Huckabee chamou a iniciativa da ONU de "incrivelmente inadequada no momento em que Israel está em guerra".

"7 de outubro mudou muitas coisas", disse ele, referindo-se ao ataque do Hamas contra Israel em 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

"Se a França está realmente determinada a ver um Estado palestino, tenho uma sugestão: separar um pedaço da Riviera Francesa e criar um Estado palestino. Eles (os franceses) são bem-vindos para fazer isso, mas não são bem-vindos para impor esse tipo de pressão sobre uma nação soberana", disse.

Macron X Israel

Israel acusou o presidente francês Emmanuel Macron de travar uma "cruzada contra o Estado judeu" na sexta-feira (30), após ele ter pedido aos países europeus que endurecessem a postura em relação a Israel se a situação humanitária em Gaza não melhorar.

No dia anterior, Israel havia anunciado a criação de 22 novos assentamentos na Cisjordânia, com o Ministro da Defesa, Israel Katz, prometendo construir um "Estado judeu israelense" neste território palestino ocupado desde 1967.

Os assentamentos israelenses na Cisjordânia são constantemente condenados pelas Nações Unidas como ilegais segundo o direito internacional e considerados um grande obstáculo à solução de dois Estados.

Para Mike Huckabee, um fervoroso defensor de Israel, "não há ocupação" dos territórios palestinos.

(Com AFP e agências)