Paes veta Dia da Cegonha Reborn no Rio: 'Com todo respeito, mas não dá'

Do UOL, em São Paulo

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), vetou um projeto de lei que homenageava mulheres artesãs que desenvolvem bebês reborns. A pauta foi apresentada pelo vereador Vitor Hugo (MDB-RJ) em 2023.

O que aconteceu

Surfando na onda dos "bebês reborns", Paes informou nas redes para mostrar que vetou o projeto integralmente. O PL (Projeto de Lei) 1892 de 2023 incluía no calendário oficial da capital fluminense o dia da "Cegonha Reborn", homenageando as artesãs que criam bonecas realistas. A proposta foi aprovada na Câmara do Rio.

"Com todo respeito, mas não dá", publicou Paes. No post, o prefeito exibe o carimbo de veto total ao projeto de lei. Nos comentários, ele recebeu apoio. "Me recuso a ser tia reborn", diz um internauta. "É sério que os vereadores aprovaram isso?", escreveu uma mulher.

Eduardo Paes vetou projeto "Cegonha Reborn" Imagem: Reprodução/Eduardo Paes no Instagram

Dia da "Cegonha Reborn" seria comemorado em 4 de setembro. No documento protocolado pelo vereador, é destacado o uso terapêutico dos bebês reborn por mães que perderam filhos após o parto. "Há, ainda, relatos de casos em que [os "bebês"] são utilizados como terapia por psicólogos, para o restabelecimento de lutos e outros traumas", aponta o PL.

Vitor Hugo havia comemorado a aprovação em suas redes sociais. "Na Câmara, aprovamos o Dia da Cegonha Reborn, uma homenagem emocionante a mulheres incríveis da nossa cidade", disse o emedebista.