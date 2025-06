Diretor do Fed diz que ainda está aberto a cortar a taxa de juros este ano

Por Michael S. Derby e Cynthia Kim

(Reuters) - O diretor do Federal Reserve Christopher Waller disse nesta segunda-feira que cortes na taxa de juros continuam possíveis ainda neste ano, mesmo com a possibilidade de as tarifas do governo Trump aumentarem temporariamente as pressões dos preços.

Considerando que um aumento nas pressões inflacionárias vinculadas aos aumentos dos impostos de importação do presidente Donald Trump não deve ser persistente, "apoio a análise de quaisquer efeitos tarifários sobre a inflação no curto prazo ao definir a taxa de juros", disse Waller em uma reunião em Seul, Coreia do Sul.

Se as tarifas se estabelecerem no limite inferior da faixa de possibilidades e "a inflação subjacente continuar a progredir em direção à nossa meta de 2%" com um mercado de trabalho ainda "sólido", "eu apoiaria a 'boa notícia' de cortes na taxas de juros ainda este ano", disse Waller.

Ele acrescentou: "Felizmente, o mercado de trabalho forte e o progresso da inflação até abril me dão mais tempo para ver como as negociações comerciais se desenrolam e a economia evolui" antes de precisar decidir o que o banco central deve fazer com os juros.

As declarações de Waller sobre as perspectivas para a economia e a política monetária se aproximam de seus comentários recentes e ocorrem em meio a uma incerteza considerável sobre a política comercial do presidente dos EUA.

Trump fez mudanças grandes e imprevisíveis nas tarifas de importação, bem como em seu cronograma. Ao mesmo tempo, o sistema tarifário está enfrentando desafios legais que podem, em última instância, enfraquecer todo o esforço.

Em geral, os economistas e as autoridades do Fed acreditam que as tarifas aumentarão o desemprego e a inflação, além de desacelerar o crescimento. Os aumentos de impostos também colocaram em dúvida se o banco central conseguirá fazer algum corte na atual taxa de juros, que está na faixa de 4,25% a 4,5% este ano.

A abertura de Waller para cortar a taxa de juros ainda este ano, se as condições econômicas permitirem, contrasta com outros banqueiros centrais, que adotaram uma atitude cautelosa de esperar para ver.

Até o momento, a economia sofreu muito pouco impacto das tarifas, mas isso pode mudar, disse Waller.

"Vejo riscos negativos para a atividade econômica e o emprego e riscos de alta para a inflação no segundo semestre de 2025, mas a evolução desses riscos está fortemente ligada à evolução da política comercial", disse Waller.

"Tarifas mais altas reduzirão os gastos, e as empresas responderão, em parte, reduzindo a produção e a folha de pagamento", disse ele.

Ele disse que, embora as tarifas sejam o principal impulsionador da inflação, é provável que sejam aumentos únicos "mais aparentes no segundo semestre de 2025". No caso de tarifas menores, na faixa de 10%, uma parte do aumento não será totalmente repassada aos consumidores.