Sakamoto: extrema direita vê controle do Senado mais fácil que Presidência

A extrema direita enxerga o controle absoluto do Senado como algo mais fácil de conquistar do que a Presidência da República. O movimento de políticos conservadores e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é planejado para as eleições de 2026, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

Além de fazer governadores e deputados estaduais e federais, a meta principal da extrema direita é conquistar o Senado. O objetivo do bolsonarismo, neste exato momento, eu diria que mais do que conquistar a Presidência da República é conquistar o Senado. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Bolsonaristas e líderes do centrão fizeram um acordo e querem eleger 44 senadores em 2026, segundo apurou a colunista do UOL Raquel Landim. Somando os mandatos de senadores desse grupo que só vencem em 2023, o bloco chegaria a 59 senadores. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se comprometeu a apoiar um senador bolsonarista e um aliado moderado em cada um dos Estados.

Com essa maioria, o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), particularmente do ministro Alexandre de Moraes, pode entrar na pauta a partir de 2027. Ontem, Lula demonstrou preocupação com essa articulação da oposição pelo Senado.

O bolsonarismo está se organizando... Foi o que a gente falou com relação à eleição do Senado. A pauta do tabuleiro agora é visando ao Senado exatamente para emparedar o Supremo Tribunal Federal para criar problemas para o governo se ele perder e, é claro, contribuir com mudanças mais profundas na República se ele ganhar em 2026. É uma forma estratégica.

Da mesma forma, você tem políticos que atuam... o próprio PSD, do Kassab, havia uma meta muito grande de ser o principal vencedor das eleições municipais e ele, de fato, saiu. Os partidos têm metas, e aí está uma provocação. É interessante que você ver que o centro tem metas. A extrema-direita tem metas. Mas muitos partidos de esquerda não têm metas.

O que acontece é que há uma discussão... se você vai nos assentamentos, indígenas, populações tradicionais, sindicatos de base, muita gente cobra isso do PT e cobra isso de outros partidos de esquerda. Que você tenha um plano nacional que não seja mais do mesmo, que tenha um plano nacional voltado ao futuro. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Bulla: Esquerda chegou tarde ao debate sobre eleição no Senado em 2026

No UOL News, a colunista Beatriz Bulla afirmou que políticos de esquerda e aliados do presidente Lula (PT) acordaram tarde para o debate sobre a eleição no Senado, que será realizada no ano que vem.

Na eleição de 2022, o PL —partido de Bolsonaro— já havia formado a maior bancada do Senado. Aquilo ali foi um banho de água fria para o campo da centro-esquerda, ninhada em torno do Lula.

Então, a direita já vem se organizando lá atrás. Não é para 2026. Vem de antes, frisando a necessidade de a direita estar presente no Senado, para passar as pautas de costumes e valores (incluindo aí ataques aos ministros do STF). E eles já tinham sido bem-sucedidos lá atrás.

Há um aprendizado político de lá para cá: eles já acertaram lá atrás, já conseguiram formam um Senado forte. Então, agora, parece que a esquerda está acordando para esse tema. Isso é tratado como prioridade dentro do governo e por seus aliados.

Eles estão preocupados e não é para menos. Não só por eventuais processos de impeachments de ministros [do STF] que passam por ali, mas pelas indicações ao Supremo. Uma vez com o controle do Senado, eles barram qualquer indicação do presidente, trava o trabalho do presidente. Beatriz Bulla, colunista do UOL

