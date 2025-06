Diesel cai 2,8% em maio em SP com tendência de queda entre os combustíveis, mostra Sem Parar

Os combustíveis registraram queda no mês de maio no Estado de São Paulo, com preço do diesel 2,8% mais baixo, indica pesquisa do ecossistema de mobilidade do Sem Parar. O recuo é reflexo de um cenário de inflação mais controlada, refletido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 15 (IPCA-15) do mês, que ficou em 0,36%, abaixo das expectativas do mercado, sinalizando desaceleração nos preços das commodities.

O diesel aditivado liderou a queda entre os combustíveis, com redução de 2,8%, de R$ 6,68 em abril para R$ 6,50 por litro em maio. O diesel comum também teve queda, com variação de 1,1%, de R$ 6,34 para R$ 6,27 o litro.

Já a gasolina registrou variações mais discretas. A aditivada caiu 0,9%, de R$ 6,70 para R$ 6,65 por litro, enquanto a gasolina comum teve leve recuo de 0,2%, de R$ 6,11 para R$ 6,10.

O etanol comum e aditivado também seguiram a tendência de retração, com o preço do comum caindo 0,9%, de R$ 4,14 para R$ 4,11, enquanto o etanol aditivado apresentou recuo de 0,7%, de R$ 4,62 para R$ 4,59 por litro.

Regiões

Na comparação por regiões, a pesquisa do revela que as diferenças nos preços dos combustíveis entre as regiões da capital paulista seguiram expressivas em maio. A zona norte destacou-se por apresentar os valores mais baixos para quase todos os tipos de combustíveis, enquanto a zona sul figurou com os preços mais elevados.

O diesel aditivado foi encontrado por R$ 6,04 na zona Norte, contra R$ 6,66 na zona Sul. Já o diesel comum variou de R$ 5,88 na zona Leste a R$ 6,68 na zona Sul.

No caso do etanol, o aditivado foi encontrado por R$ 4,33 na zona Norte e R$ 4,79 na zona Oeste. O etanol comum teve preço mínimo de R$ 4,04 na zona Norte e máximo de R$ 4,13 na zona Leste.

A gasolina seguiu padrão semelhante, com a aditivada mais barata na zona Sorte: R$ 6,13 o litro, enquanto na zona Sul o preço médio foi de R$ 6,87. Já a gasolina comum variou entre R$ 5,96 na zona Norte e R$ 6,15 na zona Sul, uma diferença de R$ 0,20 por litro.

O levantamento analisou mais de 19 milhões de litros de combustíveis abastecidos em postos do Estado de São Paulo entre abril e maio de 2025.