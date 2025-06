Despesas aéreas devem atingir US$ 913 bi em 2025, alta de 1% ante 2024, diz Iata

As despesas do setor aéreo global devem atingir US$ 913 bilhões em 2025, estima a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês). A cifra representa uma alta de 1%, com o alívio vindo dos menores preços do combustível.

A projeção da Iata é que o combustível de aviação atinja uma média de US$ 86/barril em 2025, bem abaixo da média de US$ 99 em 2024. Isso resultaria em uma custo total com combustível de US$ 236 bilhões, 25,8% de todos os custos operacionais.

Se confirmada, a cifra seria US$ 25 bilhões menor que os US$ 261 bilhões registrados em 2024.

"Dados financeiros recentes mostram pouca atividade de hedge de combustível no último ano, indicando que as companhias aéreas, em geral, se beneficiarão da redução no custo do combustível", afirma a associação. A Iata destaca que não há expectativa de que o combustível seja impactado por tensões comerciais.