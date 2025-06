Conservador pró-Trump vence segundo turno na Polônia

Do UOL

O candidato nacionalista de direita Karol Nawrocki venceu o segundo turno da eleição presidencial na Polônia, com 50,9% dos votos.

O prefeito de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, que defende uma integração maior do país com a União Europeia, obteve 49,1%.

Nawrocki é um admirador confesso do presidente Donald Trump, com quem se reuniu recentemente, e foi apoiado pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

Ele disputou a eleição como candidato independente, mas foi apoiado pelo Partido Lei e Justiça, o mesmo do atual presidente, Andrzej Duda.

A eleição de Nawrocki deve complicar a situação do primeiro-ministro Donald Tusk, no poder há 18 meses.

Na Polônia, o presidente tem o poder de rejeitar legislação aprovada pelo Parlamento, e Tusk não tem uma maioria suficiente para derrubar os vetos.

França prende mais 79 por violência após título do PSG

A polícia francesa anunciou a prisão de mais 79 pessoas por envolvimento na onda de violência que deixou dois mortos e cerca de 200 feridos durante as comemorações do título da Champions League, conquistado no sábado pela Paris Saint-Germain (PSG).

Mais de 500 pessoas já haviam sido detidas em toda a França no próprio sábado.

Em uma postagem nas redes sociais, o ministro do Interior, Bruno Retailleau, disse que "bárbaros tomaram as ruas de Paris para cometer crimes e provocar as forças de segurança".

O deputado Antoine Léaument, do partido de esquerda França Insubmissa, culpou o governo e a repressão policial pela confusão. "Bruno Retailleau usa métodos bárbaros. Lançar gás lacrimogêneo contra uma multidão é extremamente perigoso. Ele é responsável pelo caos."

Ucrânia e Rússia: mais uma rodada de negociações

Negociadores russos e ucranianos se reuniram pela segunda vez em menos de 15 dias hoje em Istambul, na Turquia, para discutir condições para um cessar-fogo.

A reunião ocorre após um ataque sem precedentes da Ucrânia, que conseguiu infiltrar mais de 100 de drones na Rússia e destruir ou danificar mais de 40 aviões de guerra russos em diversas bases, incluindo uma na Sibéria, a mais de 2.000 quilômetros da fronteira, segundo informações do governo ucraniano.

O presidente Zelensky disse que as prioridades para a Ucrânia são "um cessar-fogo completo e incondicional" e o "retorno dos prisioneiros", incluindo crianças que a Ucrânia acusa a Rússia de ter sequestrado.

Putin rejeita um cessar-fogo incondicional, e o governo russo exige manter os territórios conquistados e que a Ucrânia renuncie de forma definitiva às aspirações de adesão à Otan.

Mais três palestinos mortos perto de centro de ajuda humanitária

Três palestinos foram mortos e dezenas feridos hoje por disparos de soldados israelenses em uma área próxima a um centro de distribuição de comida no sul da Faixa de Gaza, segundo autoridades de saúde locais.

Em comunicado, as forças armadas israelenses disseram que os soldados deram "tiros de advertência" para evitar a "aproximação de suspeitos" em Rafah.

O episódio ocorreu a um quilômetro de um dos centros de distribuição de ajuda da Gaza Humanitarian Foundation (GHF), onde ontem 31 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas durante o caos na distribuição de ajuda a milhares de pessoas desesperadas por comida.

Israel nega que militares tenham disparado contra as pessoas, a GHF afirmou que os relatos de mortes foram fabricados pelo Hamas.

China e EUA escalam guerra comercial

China e EUA escalaram suas acusações mútuas na guerra comercial iniciada por Donald Trump.

Hoje, autoridades chinesas retrucaram as afirmações de Trump de que a China estava violando o mais recente acordo de redução de tarifas entre os dois países.

Citando a imposição americana de restrições na venda de chips e a suspensão de vistos para estudantes chineses, o Ministério do Comércio da China afirmou que os EUA "prejudicam seriamente a trégua".

Na sexta-feira, Trump também anunciou que as tarifas sobre alumínio, aço e derivados vão dobrar, de 25% para 50%, a partir desta quarta-feira. Em resposta, os índices futuros das bolsas americanas despencaram hoje cedo.