Cepea: oferta maior aquece vendas de etanol em maio, mas derruba preços

São Paulo, 2 - As vendas de etanol hidratado no mercado spot de São Paulo aumentaram em maio, impulsionadas pela reposição de estoques após o dia das mães. Segundo levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, o volume vendido pelas usinas paulistas foi 21% superior ao registrado em abril. No entanto, houve queda de 22,4% ante igual mês do ano passado.Apesar do avanço nas negociações, o aumento da oferta pressionou os preços. "A pressão veio do crescimento da oferta de etanol, diante do avanço da safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul", informou o Cepea em relatório antecipado ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Muitos lotes, de acordo com o centro de pesquisas, foram fechados a preços mais baixos ao longo do mês.O Indicador Cepea/Esalq mensal do etanol hidratado fechou maio em R$ 2,6882 por litro, valor 1,18% inferior ao de abril. Já o etanol anidro registrou média de R$ 3,0657/litro, queda mais suave de 0,53%. "A produção ainda incipiente deste biocombustível na comparação com o hidratado e a demanda de outros estados, em especial do Nordeste, justificam tal comportamento", explicou o Cepea.Mesmo com o recuo mensal, os preços de ambos os tipos de etanol ficaram acima dos observados em maio de 2024. Em valores deflacionados, o hidratado valia R$ 2,4977/litro há um ano, e o anidro, R$ 2,8410/litro.O centro de pesquisas também destacou uma mudança no perfil de comercialização do etanol anidro. "Mais volumes foram negociados no spot, com porcentual que ultrapassou os 17% ante os 5% de abril", apontou.Na última semana de maio, os preços caíram com mais força. O hidratado recuou 2,83%, fechando a R$ 2,6100/litro, enquanto o anidro caiu 1,62%, para R$ 3,0564/litro - ambas as cotações líquidas de impostos. A retração do hidratado foi a maior da atual safra (2025/26), de acordo com o Cepea.