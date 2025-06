Carros de luxo são furtados em estacionamento de supermercado gourmet nos Jardins

Dois automóveis de luxo foram furtados do estacionamento do Santa Maria Empório, supermercado gourmet de São Paulo, na noite deste domingo, 1º. Os furtos ocorreram por volta das 18 horas, segundo o relato das vítimas. Um dos carros, um Volvo XC90 - o modelo novo custa mais de R$ 600 mil - foi recuperado na madrugada desta segunda-feira, 2, pela Polícia Militar.

O Santa Maria Empório fica na Avenida Cidade Jardim, nos Jardins. A empresa informou que o estacionamento é terceirizado e lamentou a ocorrência. Disse ainda que os clientes afetados recebem o suporte da empresa e serão "devidamente ressarcidos".

O carro que a PM recuperou foi abandonado em uma rua próxima ao empório. O automóvel foi encaminhado ao 15.º Distrito Policial, responsável pela área, para os trâmites que envolvem a devolução do veículo à proprietária.

A dona do Volvo, a psicóloga e consultora de imagem Denise Tavares, usou sua rede social para falar sobre o caso. "Roubaram meu carro dentro do Santa Maria. Entreguei para o manobrista e, quando terminei as compras, o carro tinha sumido", postou em sua página no Instagram.

Ela contou que outro cliente também teve o carro furtado. "Você chega na rua, entrega para o manobrista, não era um manobrista falso, como muita gente está me perguntando. Enquanto a gente fazia compra roubaram o meu carro e o de mais uma pessoa", diz.

Segundo ela, os manobristas deixaram as chaves dentro dos carros, o que seria uma medida de praxe. "Com a chave lá é moleza. Entraram e levaram. É surreal, tem câmeras no estacionamento inteiro." Ela conta que ligou para a polícia e passou a placa.

O segundo carro, um Audi Q3, foi furtado de um advogado. Até a tarde desta segunda, o veículo não tinha sido recuperado. A reportagem não conseguiu contato com ele.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou em nota que o caso foi registrado pela Delegacia Eletrônica e que o carro da proprietária que havia deixado o automóvel com o manobrista foi localizado por policiais militares. A nota não faz menção ao segundo veículo furtado.

Veja a íntegra da nota do Santa Maria:

"O Santa Maria Empório lamenta o ocorrido no estacionamento terceirizado da unidade nesse domingo. Desde o momento da ocorrência, todas as medidas foram tomadas, visando a apuração dos fatos e a segurança de nossos clientes e colaboradores.

Os clientes afetados pela situação serão devidamente ressarcidos, além de receberem o suporte necessário da empresa. A marca reforça o seu compromisso com a segurança, transparência e o respeito aos clientes."