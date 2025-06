Cantor é morto a facadas na BA; namorada menor de idade é suspeita do crime

Uma adolescente de 17 anos, ex-namorada do cantor Lucca Makezio, 27, ex-vocalista da banda Vitrine do Amor, é suspeita de matar o artista a facadas em Itacaré, no litoral sul da Bahia.

O que aconteceu

Lucca Makezi teria sido morto durante uma discussão com a ex-namorada. O cantor chegou a ser socorrido com vida e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Itacaré anteontem, mas não resistiu aos ferimentos.

Adolescente foi apreendida no local do crime. A suspeita teria confessado o assassinato, mas alegou que agiu em legítima defesa, segundo informações da Polícia Militar da Bahia. Por ser menor de idade, ela está em custódia e à disposição da Vara da Criança e do Adolescente.

Makezi e a adolescente estariam se relacionando há mais de um ano. A polícia não informou o motivo da discussão que teria resultado na morte da vítima.

Lucca era conhecido no litoral sul da Bahia. Ele havia deixado o posto de vocalista da banda Vitrine do Amor para se dedicar à carreira em solo, e costumava cantar músicas nos gêneros sertanejo e piseiro. O artista também tinha composições autorais em plataformas de streaming.

Corpo de Lucca foi velado na Câmara de Vereadores de Itacaré e sepultado no cemitério da cidade ontem.

Prefeitura de Itacaré lamentou a morte do cantor. Por meio de nota, a gestão municipal se solidarizou com a família e os fãs do artista. "Que Deus conforte o coração de todos e receba Lucca com luz e paz", diz a postagem.