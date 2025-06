Candidato nacionalista vence 2º turno presidencial na Polônia

O historiador nacionalista Karol Nawrocki venceu a eleição presidencial da Polônia, segundo os resultados oficiais divulgados nesta segunda-feira (2), o que representa um golpe para o governo pró-europeu do primeiro-ministro Donald Tusk.

Nawrocki, de 42 anos e admirador do presidente americano Donald Trump, recebeu 50,89% dos votos no segundo turno de domingo (1), informou a Comissão Nacional Eleitoral. Seu adversário, Rafal Trzaskowski de 53 anos, o prefeito pró-europeu de Varsóvia e aliado do governo Tusk, obteve 49,11%.

A taxa de participação foi de 71,63% do colégio eleitoral.

Nawrocki foi indicado pelo partido de direita Lei e Justiça (PiS), que governou a Polônia entre 2015 e 2023. A legenda é próxima do atual presidente Andrzej Duda.

"Parabéns ao vencedor", escreveu na rede social X o conservador Duda, que agradeceu à população por "cumprir seu dever cívico" na votação.

A campanha de Nawrocki foi baseada no slogan "Polônia em primeiro lugar, poloneses em primeiro lugar". Durante a campanha, ele prometeu manter o apoio polonês à vizinha Ucrânia contra a invasão russa, mas também criticou a ajuda fornecida aos ucranianos refugiados na Polônia.

Em um vídeo divulgado durante a campanha, ele afirmou que "os benefícios sociais serão principalmente para os poloneses" e que "nas listas de espera para médicos e clínicas, os cidadãos poloneses devem ter prioridade".

Em maio, o presidente eleito declarou que a Ucrânia "não mostrou gratidão pelo que os poloneses fizeram".

Sua oposição à entrada da Ucrânia na Otan rendeu críticas de Kiev.

Na Polônia, um país de rápido crescimento econômico com 38 milhões de habitantes, o presidente tem o poder de vetar leis e é o comandante-em-chefe das Forças Armadas.

- Imigração, aborto, direitos -

A vitória de Nawrocki pode bloquear a agenda progressista do primeiro-ministro Donald Tusk a favor dos direitos da população LGBTQ e de uma flexibilização das duras restrições ao aborto.

Também pode reavivar as tensões com a União Europeia sobre questões de aplicação da lei.

As reformas previstas por Tusk, ex-presidente do Conselho Europeu que chegou ao poder em 2023, foram paralisadas pelo atual presidente Duda.

Muitos eleitores de Nawrocki disseram durante a campanha que querem restrições mais severas à imigração e que desejam mais soberania em relação à UE.

Os simpatizantes de Trzaskowski defendem a aprovação da união civil para casais do mesmo sexo e a autorização do aborto.

A cientista política Anna Materska-Sosnowska, da Universidade de Varsóvia, qualificou a eleição como "um verdadeiro choque de civilizações".

O presidente eleito visitou a Casa Branca durante a campanha e afirmou que Trump lhe disse: "Você vai ganhar".

