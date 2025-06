Canadá tenta acelerar projetos de mineração e energia para reduzir dependência dos EUA

OTTAWA (Reuters) - O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, reuniu-se nesta segunda-feira com os chefes das dez províncias do país como parte de um esforço para reduzir o tempo necessário para aprovar projetos de mineração e energia, buscando reduzir os laços econômicos do país com os Estados Unidos.

Hoje uma mina ou oleoduto pode levar uma década ou mais para receber o sinal verde no Canadá, e Carney defende que agilizar o processo aumentará o Produto Interno Bruto e ajudará a compensar os danos causados pelas tarifas dos EUA.

Carney afirmou que Ottawa declarará um certo número de projetos como de interesse nacional, em um esforço para acelerá-los, e solicitou às províncias uma lista de potenciais candidatos. O prazo de aprovação será reduzido de cinco para dois anos.

"Estamos no processo de redefinir nosso relacionamento com os Estados Unidos... as próximas semanas e meses serão cruciais", disse Carney no início da reunião em Saskatoon, na província ocidental de Saskatchewan.

O progresso, porém, pode ser lento. A província produtora de energia de Alberta insiste que um oleoduto que transportará betume para a costa oeste seja uma prioridade, embora nenhuma empresa esteja propondo construí-lo atualmente. A província da Colúmbia Britânica, no Pacífico, se opõe à ideia.

Além disso, vários grupos indígenas -- que têm grande influência no desenvolvimento dos recursos naturais em suas terras -- dizem que vão se opor a qualquer tentativa de reduzir o processo de aprovação se isso infringir seus direitos.

(Reportagem de David Ljunggren em Ottawa)