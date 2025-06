Camiseta da Hering está pela metade do preço hoje; confira avaliações

A camiseta lisa de algodão é aquela peça coringa que cai bem com diferentes estilos e ocasiões. E um dos modelos que têm feito sucesso é a versão Slim da Hering, com modelagem mais justa ao corpo, sem muita sobra nas laterais.

A peça está com um desconto de 49% com o cupom "SLIM", mas é por tempo limitado, apenas até esta segunda-feira (2). A seguir, detalhamos as principais caraterísticas dessa camiseta.

O que a Hering diz sobre essa peça?

Disponível em diferentes cores, como preta e cinza -- preços podem variar.

Tem gola careca e manga curta.

Feita de tecido 100% algodão.

O que diz quem comprou?

A camiseta tem uma pontuação média de 4,24 ( do total de cinco) na Netshoes. São mais de 200 avaliações de compradores.

Hering é sempre referência de qualidade na malha. A minha dica é que sempre compro M, se for slim, e P se for a básica (tradicional) para meu marido (que usa M), para que fique nem larga nem muito justa.

Denize

Eu gostei da camiseta, é macia, simples, do jeito que eu queria.

Vania Francisca



Camisa bonita, casual, para o dia a dia, com ótimo custo-benefício.

Cassio

Pontos de atenção

Alguns consumidores relataram que o tamanho entregue era menor do que esperavam e outros destacaram que a qualidade do tecido não é muito boa — inclusive com desbotamento após a primeira lavagem.

Produto de qualidade; comprem sempre um número maior do que usam, pois a modelagem é pequena.

Zeni

Antigamente era melhor a malha da Hering, tinha muito mais algodão do que atualmente. Mas mesmo assim, continua confortável e agradável para usar, com a malha respirável.

Keila

A camisa perdeu toda cor depois da primeira lavagem.

Daniel

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.