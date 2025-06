SÃO PAULO (Reuters) - A superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta segunda-feira, sem restrições, a fusão entre as varejistas de produtos para animais de estimação Petz e Cobasi, segundo processo no site do órgão regulador.

A aprovação torna-se definitiva após 15 dias, caso não haja manifestação pelo Tribunal do Cade ou recursos por terceiros interessados.

(Reportagem de André Romani)