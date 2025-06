Bolsas da Europa caem após Trump ameaçar dobrar tarifa para o aço e com tensão EUA-China

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/06/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta segunda-feira, depois de encerrarem o mês de maio com ganhos, enquanto investidores digerem nova ameaça tarifária do presidente Donald Trump e uma troca de "farpas comerciais" entre EUA e China.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,21%, a 547,53 pontos.

No fim da semana passada, Trump anunciou planos de dobrar as tarifas dos EUA sobre importações de aço e alumínio, para 50%, a partir de quarta-feira (04).

No horário acima, as ações das siderúrgicas ArcelorMittal e Aperam tinham perdas de 1,5% a quase 2%.

O subíndice acionário europeu do setor automotivo, por sua vez, caía 1,6%, enquanto a Stellantis - que reúne marcas como Fiat, Peugeot e Jeep - amargava queda de 2,4%.

Ainda no âmbito comercial, EUA e China acusaram um ao outro de violar a trégua tarifária que fecharam no mês passado. O diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Kevin Hassett, disse à ABC News ontem, no entanto, esperar que Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, conversem sobre tarifas nesta semana.

Do noticiário macroeconômico, destaque para o PMI industrial do Reino Unido, que subiu para 46,4 em maio, contrariando estimativa inicial de declínio. O da zona do euro avançou para 49,4 no mês passado, confirmando a leitura preliminar, e o da Alemanha caiu para 48,3, vindo na contramão do cálculo original de alta.

Às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,10%, a de Paris recuava 0,67% e a de Frankfurt cedia 0,65%. As de Milão e Madri perdiam 0,30% e 0,25%, respectivamente. A de Lisboa, por sua vez, subia 0,45%.

