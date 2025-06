BNDES deve aprovar R$80 bi em crédito para infraestrutura este ano

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - As aprovações de recursos do BNDES para infraestrutura esse ano devem alcançar ao menos R$80 bilhões, disse nesta segunda-feira a diretora do banco para a área, Luciana Costa.

Segundo ela, o banco está fazendo um esforço para igualar o patamar de 2024 uma vez que os juros mais altos já começam a afetar a demanda por recursos do banco.

Costa vê a postergação de projetos na área de energia, especialmente aqueles que envolvem novas tecnologias. "Esses projetos são mais desafiadores", afirmou ela. "Com a Selic mais alta, alguns projetos atrasam. Os projetos que têm que cumprir capex porque são concessão não têm opção. Mas os de eficiência energética podem escorregar por conta da Selic", acrescentou.

No primeiro trimestre deste ano, as aprovações de crédito do BNDES somaram R$33,3 bilhões, aumento de 35% em relação ao mesmo período de 2024 e de 158% sobre 2022.

O volume cresceu em todos os setores, com destaque para o aumento de 100% na infraestrutura em comparação com 2024, para R$13,2 bilhões. Entre os projetos aprovados, R$7,3 bilhões foram para a Ecorodovias investir em três rodovias federais (trechos da BR-116, BR-465 e BR-493) entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. E o apoio de R$2,4 bilhões para a expansão da Linha 2-Verde do metrô de São Paulo (SP).

O banco aguarda ainda esse ano mais R$10 bilhões do Tesouro nacional para abastecer o fundo clima a partir da emissão de bonds tidos como "verdes", disse Costa. "Falta a Fazenda liberar."