Bia Haddad e Laura Siegmund perdem para dupla medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris e estão fora de Roland-Garros

Bia Haddad Maia entrou em quadra na arena Simonne-Mathieu, na tarde desta segunda-feira (2), ao lado de Laura Siegmund pelas oitavas de final torneio de duplas femininas de Roland-Garros. A brasileira e a alemã acabaram sendo eliminadas pelas italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3.

Maria Paula Carvalho, de Roland Garros

Após a eliminação de todos atletas brasileiros no torneio de simples, a torcida apoiava os nomes ainda em disputa. "O Brasil sempre tem uma tradição nas duplas e a gente vai acompanhar todos", disse Paulo Garcia, administrador de empresas de Belo Horizonte, antes da partida de Bia Haddad. Além dela, outra paulista, Luisa Stefani, disputa o torneio de duplas no Grand Slam francês.

É um jogo muito inteligente, muito dinâmico, cada vez mais as duplas vêm crescendo no cenário do tênis mundial", observa Bruno Toni, empresário. "Ao longo dos anos, os jogos de duplas começam a ser mais prestigiados", continua o mineiro, enquanto a torcida italiana dominava a quadra Simonne-Mathieu, no complexo esportivo localizado na zona oeste da capital francesa.

A partida

Com a torcida a favor, as italianas confirmaram o favoritismo no primeiro game e tiveram a chance de quebrar o serviço de Bia Haddad no segundo. Mas a brasileira e a alemã reagiram, virando a partida no primeiro set. As italianas empataram em 4/4, passaram à frente e venceram o primeiro set por 6/4.

O segundo set teve pontos muito disputados, em que a dupla italiana tentava manter a superioridade em quadra. Bia e Laura lutaram por um empate, defendendo golpes muito fortes da número 4 do mundo no ranking de simples, Jasmine Paolini. Haddad e Siegmund não estavam dispostas a entregar a partida e quebraram o serviço das adversárias, confirmando, a seguir, o oitavo game. Haddad e Siegmund resistiram o quanto puderam, mas as italianas mantiveram o ritmo intenso e fecharam o segundo set em 6/3, encerrando a partida em 1h43 minutos.

"Foi um jogo duro, com quatro jogadoras de alto nível e com bastante experiência", avaliou Bia Haddad após a partida. "Nós tivemos bastante oportunidades no primeiro set, mas não aproveitamos. No segundo, entramos mais apáticas, mas tem o mérito delas, que foram competentes nos momentos importantes", completou.

"Estar aqui já é especial, a gente sempre espera ir o mais longe possível, não deu este ano, mas sempre aprendemos algo. Agora vou levar essa energia e ir forte para os torneios de grama", concluiu a jogadora.

Orlando Luz é único brasileiro no masculino

Entre os homens, apenas Orlando Luz continua na disputa de duplas de Roland-Garros, ao lado do croata Ivan Dodig. No domingo (1º), eles venceram a dupla formada pelo brasileiro Fernando Romboli e o australiano John-Patrick Smith.

Após vencer a sua terceira partida em Roland-Garros de virada por 2 a 1, o gaúcho comentou o resultado. "A gente manteve uma tática que funcionou desde o início, entramos com muita positividade e agora já sabemos que dá para virar", disse Luz. "A gente foi para o tie-break e venceu, mas o Fernando jogou muito bem", elogiou o brasileiro, que avançou para as quartas de final da competição nas duplas masculinas.

PSG apresenta taça da Champions League em Roland-Garros

Esta tarde, no intervalo dos jogos na quadra principal Philippe-Chatrier, o atacante do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, mostrou o troféu conquistado no sábado (31) contra o Inter de Milão, em Munique, para os torcedores do principal torneio de tênis da França. Uma semana antes, Dembélé havia sido convidado de honra do sorteio das chaves do Grand Slam francês.