Barreiras comerciais e atrasos em entregas de aviões desafiam companhias aéreas

Por Nandan Mandayam e Shivansh Tiwary e Rajesh Kumar Singh

NOVA DÉLHI (Reuters) - As companhias aéreas alertaram nesta segunda-feira que as crescentes barreiras comerciais podem prejudicar a economia global e prometeram resistir aos esforços dos fabricantes para repassar as tarifas como preços mais altos para as aeronaves.

Os presidentes das companhias aéreas também reclamaram que os atrasos "inaceitáveis" nas entregas das aeronaves estão prejudicando o crescimento em um momento de recorde no número de passageiros, já que a Associação Internacional de Transporte Aéreo reduziu uma previsão importante para os lucros de todo o setor em 2025.

"Como todas as formas de conectividade, voar torna o mundo mais próspero", disse o diretor geral da IATA, Willie Walsh, na reunião anual do grupo em Nova Délhi.

"Isso contrasta com o isolacionismo, as barreiras comerciais e a fragmentação do sistema multilateral baseado em regras. Esses fatores destroem a riqueza e reduzem os padrões de vida. Nos tempos em que vivemos, essa é uma mensagem importante", disse ele.

As tarifas comerciais generalizadas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alimentaram os temores de uma desaceleração econômica e reduziram os gastos discricionários, levando muitos consumidores, especialmente nos EUA, a adiar ou reduzir os planos de viagem.

"O consumidor está incerto", disse Joanna Geraghty, presidente-executivo da JetBlue Airways.

A IATA agora espera que as companhias aéreas globais obtenham um lucro combinado de US$36 bilhões este ano, abaixo da previsão anterior de US$36,6 bilhões em dezembro, mas acima dos US$32,4 bilhões do ano passado.

Walsh disse que, até o momento, não há evidências de que os preços das aeronaves tenham aumentado devido às tarifas comerciais, mas que as companhias aéreas resistirão a qualquer tentativa de cobrar mais.

A GE Aerospace, fabricante de motores, e vários outros grupos aeroespaciais disseram que estão repassando os custos das tarifas em uma sobretaxa.

A IATA representa cerca de 300 companhias aéreas e 80% do tráfego global.

ATRASOS NAS ENTREGAS

Mais pessoas estão voando do que nunca após uma recuperação do mercado de passageiros pós-pandemia, mas o crescimento das companhias aéreas está sendo prejudicado por atrasos prolongados na entrega de aeronaves e gargalos no fornecimento.

Walsh chamou as previsões de atrasos na entrega de aeronaves ao longo desta década de "inaceitáveis".

Ele disse que o setor aéreo está avaliando as opções legais em relação aos atrasos, mas preferia trabalhar com os fabricantes.

"O setor de fabricação está falhando gravemente", disse ele.

Os fabricantes de aviões Airbus e Boeing não fizeram comentários imediatos.

A IATA disse que o número de entregas programadas para 2025 foi 26% menor do que o prometido há um ano.

"Os atrasos estão se tornando imperdoáveis. A transparência, para ser franco, está faltando, e estamos ficando agitados", disse à Reuters Steven Greenway, cliente da Airbus e presidente-executivo da companhia aérea saudita de baixo custo flyadeal.

Na semana passada, a Reuters informou que a Airbus estava avisando às companhias aéreas que enfrentaria mais três anos de atrasos nas entregas.

A Boeing está tentando estabilizar e aumentar a produção após uma crise de qualidade e uma greve trabalhista.

Apesar dos desafios, as companhias aéreas ainda estão procurando comprar aviões para garantir que possam atender à demanda futura de viagens.

A maior companhia aérea da Índia, IndiGo, anunciou um pedido de jatos da Airbus no domingo e a Reuters informou que a Air India está procurando fazer outro grande pedido.

"As companhias aéreas indianas fizeram pedidos de mais de 2.000 novos jatos e isso é apenas o começo", disse o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na reunião da IATA, observando que o número de passageiros aéreos indianos deve chegar a 500 milhões até 2030, em comparação aos 240 milhões atuais.

(Reportagem adicional de Abhijith Ganapavaram, Tim Hepher e Joanna Plucinska)