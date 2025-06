Autoridades de imigração dos EUA defendem prisão de estudante brasileiro em Massachusetts

Por Nate Raymond

BOSTON (Reuters) - O chefe do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos defendeu nesta segunda-feira a decisão de sua agência de prender um brasileiro, estudante do ensino médio de Massachusetts, a caminho do treino de vôlei, argumentando que "ele está neste país ilegalmente e não vamos dar as costas a ninguém".

Todd Lyons, diretor interino do ICE, fez os comentários em resposta a jornalistas durante um evento em Boston ao ser questionado sobre o motivo de as autoridades prenderem, no sábado, Marcelo Gomes da Silva, de 18 anos. Ele está nos Estados Unidos desde 2012.

A prisão do brasileiro provocou um grande protesto no domingo no subúrbio de Milford, em Boston, onde ele mora, e uma demanda por informações sobre o incidente por parte da governadora democrata Maura Healey, que disse estar "perturbada e indignada".

Lyons falou sobre a prisão de Gomes enquanto anunciava resultados de uma onda de aplicação da lei de imigração em Massachusetts que resultou em quase 1.500 pessoas sendo levadas sob custódia no mês passado, parte do esforço linha dura do presidente republicano Donald Trump para aumentar as deportações em massa.

Lyons e Patricia Hyde, diretora de campo interina das Operações de Execução e Remoção do ICE em Boston, disseram que Gomes não era o alvo da investigação que levou à sua prisão e que as autoridades estavam procurando seu pai, que continua foragido.

"Obviamente, ele não é o pai do ano porque também trouxe seu filho para cá ilegalmente", disse Lyons.

O estudante da Milford High School estava dirigindo o veículo do pai quando foi preso, disse Lyons. O diretor interino acrescentou que quando as autoridades encontrarem alguém no país ilegalmente, "tomaremos providências".

"Estamos fazendo o trabalho que o ICE deveria estar fazendo o tempo todo", disse. "Fazemos cumprir todas as leis de imigração."

Um juiz federal emitiu uma ordem de emergência no domingo impedindo a transferência de Gomes para fora de Massachusetts por pelo menos 72 horas. A decisão ocorreu no âmbito de uma ação judicial que questiona a legalidade de sua detenção.

A peça diz que Gomes entrou nos Estados Unidos com um visto de estudante. Embora o status do visto de estudante tenha expirado, a ação diz que ele é elegível e pretende solicitar asilo.

(Reportagem de Nate Raymond em Boston)